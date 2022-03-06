Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

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Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші "швидкі", обстрілюють наші машини, які транспортують ліки,

– сказав голова МОЗ.

Та додав, що медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

Це те, без чого люди не можуть прожити, – пояснив міністр.

Окупант порушив режим тиші

Російський агресор підло зриває евакуацію цивільних людей з Маріуполя. Сторони домовилися про гуманітарний коридор, але окупант почав обстріл.

До слова, окупант порушує усі норми моралі та людяності – обстрілюють навіть "швидкі" з медиками.

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