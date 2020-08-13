В первой половине Второй мировой войны силы Гитлера были самой сильной армией в мире. Они постоянно наращивали мощности. Практически все крупнейшие города Европы были под контролем нацистов. Пока не началась высадка в Нормандию, которая их перехитрила.

Операция Overlord

В октябре 1943 года нацистская чума контролировала больше 15 стран и даже не думала останавливаться. Чтобы заставить их отступить, союзные силы начали операцию.

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Ее цель – взять Нормандию и вытеснить немцев в свою страну. Штурм был очень опасным, так как побережье Атлантики было усыпано ловушками и обороной против наступления. Идти в открытый бой против Гитлера было самоубийством. Единственный шанс выиграть битву, минимизировав потери, – обмануть врага. Поэтому прежде, чем начать операцию Overlord, ей предшествовала так называемая Bodyguard – масштабная дезинформационная кампания, позволившая перехитрить не только немецкие спецслужбы, но и все военные структуры страны.

Дезинформация врага

Для того, чтобы дезинформировать врага, нужно было действовать изнутри. Сделать это можно было только благодаря "Абверу" – немецкой контрразведке. Это именно их агенты собирали информацию о планах союзников и перемещениях их военных. Найти таких агентов было не трудно. То был 1943 год. Нацистская шифровальная машина уже была взломана. Союзники получили ключи и с легкостью расшифровывали немецкие сообщения. Так они завербовали 5 агентов "Абвера".

Работа над Bodyguard началась за 11 месяцев до высадки в Нормандии. Все началось с дезинформации.

Лондонский отдел контроллинга

Лондонский отдел контроллинга – это сверхсекретное ведомство, которое создали в 1941 году для проведения стратегических дезинформационных кампаний. Подчинялся он напрямую тогдашнему премьер-министру Уинстону Черчиллю. Туда входили как военные, так и агенты спецслужб: МИ5 и МИ6.

Все в ведомстве понимали – высадка в Нормандии это ключевое сражение для Второй мировой. Если союзники проиграют, то Гитлер продолжит оккупацию мира. Если выиграть удастся, то, скорее всего, война скоро закончится. Учтя все риски, ставку решили сделать на завербованных агентов. И как покажет история – они не прогадали. Система Double-Cross сработала отлично.



Система Double-Cross / Скриншот из видео

Операция Bodyguard имела целью заставить немцев думать, что нападение произойдет не на Нормандию, а на Па-де-Кале в 200 километрах от определенной точки высадки, и именно туда стягивать свои силы. И чтобы немцы не знали, когда именно начнется нападение. Этой дезинформацией и занималась избранная пятерка агентов.

► Первый из них – Душко Попов. Молодой ловелас, который постоянно крутился в окружении женщин. Кроме того, что он жил в свое удовольствие, он еще и был тройным агентом: для Германии, для Югославии, а потом и для Британии. Немцы завербовали его к себе, думая что такой активный образ жизни отвлечет от него внимание, но британцы быстро его раскусили. Попов часто ездил в Лиссабон и передавал фейковую информацию своим нацистским кураторам лично. И ему верили. Он был искусным лжецом.

► Хуан Пужоль – вторая ключевая персона операции Bodyguard. Уроженец Барселоны, работал вместе с женой. Вместе они предоставляли абверовцам информацию об агентурных сетях, действующих на территории Германии.

Интересный факт! Хуан придумал и держал в голове более 20 агентов (у каждого было имя, позывной, род деятельности и так далее). Кроме этого, он информировал о передвижении союзных военных конвоев. Как вы уже догадались – их он тоже придумал. Но немцы ему доверяли. Потому что Пужоль был одним из них. Его разведданные всегда были четко структурированы, без лишних слов или информации. Конечно, что в таком случае подозрений и не могло возникать.

► Наталья Сергеева. Третья шпионка, и к британским спецслужбам она присоединилась сама. В "Абвер" ее забрали насильно. Поэтому действовать против них она решила ради мести. Однажды она пришла в Британское посольство в Испании и заявила, что имеет целую кучу связей в "Абвере". Сергеева согласна на сотрудничество при одном условии: ее домашний любимец пес Бэбс должен поехать вместе с ней. Все данные, которые она получала, занижала или завышала в несколько раз. В итоге немцам приходилось постоянно перебрасывать свои подразделения: то в одну точку, то в другую.



Пес Бэбс / Фото pinimg

►Эльвира Шадо – дочь перуанского дипломата. Душко Попов в женской ипостаси. Тоже любила шумные вечеринки, постоянно была в окружении интеллектуального бомонда. К тому же, Шадо была бисексуалкой. Таких людей в ряды шпионов старались не набирать. Так как ее половая жизнь могла стать причиной шантажа. Но абверовцы усматривали в этом только плюсы. Ну кто подумает, что аристократическая лесбиянка может быть шпионкой? Эльвира Шадо под прикрытием занималась распространением сплетен. Очень выгодное положение для лондонских спецслужб – ведь слухи среди интеллектуалов разлетались со скоростью света. Одна фраза о том, что нападение планируют на Па-де-Кале, и об этом знает уже не только Британия, но и немцы тоже.

► Пятерку ключевых агентов закрыл Роман Чернявский. Капитан военно-воздушных сил Польши, а по совместительству – двойной шпион. Он засыпал немцев сообщениями, что нападение готовится через Ла-Манш.

Все агенты действовали отдельно друг от друга. Каждый из них думал, что проворачивает операцию самостоятельно. Структура работы была построена так, чтобы в случае разоблачения одного из агентов, он не мог выдать других. Неудачный штурм Нормандии в перспективе означал бы смерть демократических стран. По крайней мере, так думали союзники. Работать в таких условиях было чрезвычайно сложно. Ведь быть двойным агентом и постоянно крутиться в поле зрения врага – это все равно, что ходить по лезвию бритвы.

Зашифрованные письма

Абверовцы подставу не замечали. Пятерка агентов действовала в соответствии со всеми требованиями немецких спецслужб. Если переписка или телеграммы – только зашифрованные. Одним из вариантов передачи информации были письма невидимыми чернилами. Каждый из завербованных британцами агентов предоставлял "Абверу" только небольшой пазл информации. Сложив их вместе, нацисты имели полную картину событий. Правда, ложную. Схема работала отлично. Немцы думали, что их шпионская сеть в Британии до сих пор не разоблачена и бесперебойно поставляет информацию.

Микроточка – это такая технология с помощью которой передавали шифрованные сообщения. Они были настолько маленькими, что прочитать их без специальных оптических линз было просто невозможно. Вы видите только точечку, но что на ней написано – разглядеть не удастся,

– отметил историк Кит Мелтон.

Пазл за пазлом, телеграмма за телеграммой, агентам удалось убедить немцев, что нападение вероятно будет на Па-де-Кале. В качестве доказательства – появилась информация, что в английском графстве Кент собирается мощная армия. Для абверовцев было очевидно что оттуда не очень удобно атаковать Нормандию, поэтому начали понемногу перебрасывать войска туда, куда их направляли британские спецслужбы.

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Но оказалось, что армия была вымышленной. Там не было ни одного военного. Только танки, БТРы и бронемашины. И то – муляжи. Но поскольку немецкие разведывательные самолеты смотрели на них с высоты птичьего полета, то казалось, что и в самом деле союзники готовятся идти в наступление.

Техника обмана

И это уже не говоря об информационном шуме. Кроме того, что о нападении на Па-де-Кале говорили агенты, интеллектуальный бомонд, и даже простые граждане, в газетах начала появляться информация об американских военных, которые прибыли в Британию. А это только привлекало внимание нацистов, которые уже острили ножи, ожидая атаки союзных войск.

За несколько дней до операции агенты сообщили о дате, времени и месте нападения союзников. Немцы хорошо подготовились – перебросили свое лучшее вооружение в Па-де-Кале. Но не догадывались, что их обвели вокруг пальца. Перед тем, как окончательно убедиться в том, что дезинформация сработала, британцы отправили в небо бомбардировщики, которые имитировали наступление флота. Техника обмана называлась "окно". Немецкие радары просто разрывало. Создавалось впечатление, что на Па-де-Кале надвигаются сотни кораблей.

Смотрите видео, как имитировали наступление:

День Х

День Х наступил 6 июня 1944 года. Почти полтора миллиона военных двинулись на Нормандию. Тем не менее, большинство гитлеровских сил все же сидело в 200 километрах от высадки союзников, ожидая удара там. Гитлер до последнего не верил, что атака в Нормандии настоящая. Все казалось обычной диверсией. Но нет. Кровавое месиво длилось более 2 месяцев. Нацисты – по разным данным почти полмиллиона. Союзники потеряли свыше 200 тысяч военных – а если бы не операция Bodyguard, по утверждению историков, потери достигли бы миллиона. В этой битве спецслужбы мастерски обманули не только Гитлера, но и все его спецслужбы.

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Окончание операции Bodyguard дало не только союзникам, но и всему миру надежду на то что война скоро закончится. Успех был колоссальным. Гитлер потерял не только бойцов, а еще технику, территорию, ресурсы и главное – шанс захватить мир. Британские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали мастерство закулисных игр. Они доказали миру, что секретные ведомства Объединенного королевства не зря считаются одними из лучших на планете.