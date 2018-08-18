Определили лучший смартфон 2018 года

Европейская ассоциация EISA определила лучший смартфон и им стал Huawei P20 Pro. Среди преимуществ гаджета жюри отметило дизайн, стеклянную обработку, качественный дисплей и тройную камеру устройства.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Стоит отметить, что именно камера P20 Pro ранее позволила устройству стать лучшим камерофоном 2018 года по версии авторитетной комиссии Technical Image Press Association.

Благодаря стеклянному корпусу, впечатляющему AMOLED-дисплею диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1080 x 2240 пикселей и соотношением сторон 18:9, значительному аккумулятору на 4000 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки и потрясающей тройной камерой от Leica, Huawei P20 Pro стал самым передовым, инновационным и технически оснащенным смартфоном,

– говорится в вердикте комиссии.

Отметим, что в состав EISA входят 55 наиболее авторитетных изданий, специализирующихся на потребительской электронике.



Huawei P20 Pro – лучший смартфон 2018 года

Официальная церемония награждения представителей компании состоится 31 августа на международной специализированной выставке IFA 2018 в Берлине. Продукция Huawei уже получала награды EISA в течение последних шести лет.

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