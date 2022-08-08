Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что васильев является автором заявления о том, что либо Запорожская АЭС будет "российской землей, либо на ее месте появится выжженная пустыня".

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"Этот "герой", прославленный сейчас на всю планету – валерий васильев, генерал ордынской армии россии, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (не понятно только почему защиты, если правильнее сказать агрессии)", – сказал Орлов.

оккупант начал для себя обратный отсчет

российский убийца родился в 1971 году в Воронеже. У Васильева есть жена и дочь. Местные жители Энергодара рассказывают, что он отдавал преступные приказы. Также он командовал в Мелитополе.

Упрятал людей в застенки, регулярно светился в пропагандистских сюжетах вместе с местными коллаборантами. А в начале мая вдруг исчез. Пожалуй, для того чтобы так феерично появиться в информационном пространстве. Как чувствует себя сейчас генерал васильев и понимает ли он, что его личные часы начали обратный отсчет?

– написал Орлов.

Он отметил, что заявление о подрыве ЗАЭС является преступлением против человечества.

Заминирование АЭС

васильев заявлял, что росармия заминировала важные объекты Запорожской АЭС и готова к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Также российские солдаты готовы к последствиям взрыва станции.

"Вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью", – сказал Васильев.

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