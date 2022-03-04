Такие данные по состоянию на 18:00 4 марта сообщили в Нацполиции.
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С того момента, как россияне начали цинично обстреливать Харьковщину, погибли уже 188 человек. Среди них – 5 детей.
Источник:Нацполіція
Такие данные по состоянию на 18:00 4 марта сообщили в Нацполиции.
Дополняем..
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!