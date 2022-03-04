Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.

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Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадянина, зокрема 5 дітей. Цинізму окупантів немає меж.

Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.

Загинули й військовослужбовці

З 24 лютого, героїчно захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:

  • 35 військових Збройних сил України;
  • 4 поліцейських;
  • 6 нацгвардійців;
  • 4 співробітники Державної прикордонної служби;
  • 2 – Харківського національного університету повітряних сил;
  • 1 – Служби безпеки України;
  • а також 14 бійців територіальної оборони.

Військові і правоохоронці 24/7 протидіють ворогу та захищають український народ,
– зазначили у Нацполіції.

Вони також затримали:

  • 12 російських військовослужбовців;
  • 2 посібники ДРГ;
  • один підозрюваний в умисному вбивстві;
  • а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

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