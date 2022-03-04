Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.

Увага Лише у лікарнях померли 18 дітей, а скільки гине під завалами – Ляшко

Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадянина, зокрема 5 дітей. Цинізму окупантів немає меж.

Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.

Увага! З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 19 зловмисників.

Загинули й військовослужбовці

З 24 лютого, героїчно захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:

35 військових Збройних сил України;

4 поліцейських;

6 нацгвардійців;

4 співробітники Державної прикордонної служби;

2 – Харківського національного університету повітряних сил;

1 – Служби безпеки України;

а також 14 бійців територіальної оборони.

Військові і правоохоронці 24/7 протидіють ворогу та захищають український народ,

– зазначили у Нацполіції.

Вони також затримали:

12 російських військовослужбовців;

2 посібники ДРГ;

один підозрюваний в умисному вбивстві;

а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

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