Валентина постоянно держат в тюремном карцере, так называемом "штрафном изоляторе". Об этом рассказал отец заключенного Петр Выговский.

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У узника забирают деньги

Отец рассказал, что его сын "поставил дедлайн". Если ничего не изменится в его условиях содержания, с июня он объявит голодовку. Петр Выговский добавил, что со счета Валентина уже 2 месяца подряд снимают 1500 российских рублей, которые ему переводит семья. Хотя начальник колонии обещал украинскому консулу, что деньги не будут забирать

Снова снимают с его карты те деньги, которые мы ему высылаем на продукты и средства личной гигиены... Поэтому так получается, что слово российского чиновника, человека, который носит погоны, ничего не стоит,

– сказал отец.

У Выговского ухудшилось состояние здоровья

Кстати, ранее о намерениях Выговского сообщала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала, что постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.

Денисова попросила международное сообщество отреагировать, а также обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права украинцев, обеспечив соответствующие условия содержания.

Что известно о заключении Выговского