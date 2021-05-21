Валентина постоянно держат в тюремном карцере, так называемом "штрафном изоляторе". Об этом рассказал отец заключенного Петр Выговский.
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У узника забирают деньги
Отец рассказал, что его сын "поставил дедлайн". Если ничего не изменится в его условиях содержания, с июня он объявит голодовку. Петр Выговский добавил, что со счета Валентина уже 2 месяца подряд снимают 1500 российских рублей, которые ему переводит семья. Хотя начальник колонии обещал украинскому консулу, что деньги не будут забирать
Снова снимают с его карты те деньги, которые мы ему высылаем на продукты и средства личной гигиены... Поэтому так получается, что слово российского чиновника, человека, который носит погоны, ничего не стоит,
– сказал отец.
У Выговского ухудшилось состояние здоровья
Кстати, ранее о намерениях Выговского сообщала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала, что постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.
Денисова попросила международное сообщество отреагировать, а также обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права украинцев, обеспечив соответствующие условия содержания.
Что известно о заключении Выговского
- Выговского задержала ФСБ в оккупированном Симферополе в сентябре 2014 года. Сначала ему инкриминировали "коммерческий шпионаж", а впоследствии обвинение переквалифицировали на "экономический и военный шпионаж".
- В 2015 году в Москве украинца приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
- Ранее в письмах родным Валентин рассказывал, что во время предварительного следствия его пытали, в частности, он пережил имитацию расстрела. Также его пытались заставить работать на российские спецслужбы, но тот не согласился.