Валентина постійно тримають у тюремному карцері, так званому "штрафному ізоляторі". Про це розповів батько ув'язненого Петро Вигівський.

Читайте також Данілов не виключив, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля

У в'язня забирають гроші

Батько розповів, що його син "поставив дедлайн". Якщо нічого не зміниться в його умовах утримання, з червня він оголосить голодування. Петро Вигівський додав, що з рахунку Валентина вже 2 місяці поспіль знімають 1500 російських рублів, які йому переводить родина. Хоча начальник колонії обіцяв українському консулу, що гроші не забиратимуть

Знову знімають з його картки ті кошти, які ми йому висилаємо на продукти та засоби особистої гігієни... Тож так виходить, що слово російського чиновника, людини, яка носить погони, нічого не варте,

– сказав батько.

У Вигівського погіршився стан здоров'я

До речі, раніше про наміри Вигівського повідомляла Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначала, що постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я Валентина.

Денісова попросила міжнародну спільноту відреагувати, а також звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити права українці, забезпечивши відповідні умови тримання.

Що відомо про ув'язнення Вигівського