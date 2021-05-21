Валентина постійно тримають у тюремному карцері, так званому "штрафному ізоляторі". Про це розповів батько ув'язненого Петро Вигівський.
Читайте також Данілов не виключив, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля
У в'язня забирають гроші
Батько розповів, що його син "поставив дедлайн". Якщо нічого не зміниться в його умовах утримання, з червня він оголосить голодування. Петро Вигівський додав, що з рахунку Валентина вже 2 місяці поспіль знімають 1500 російських рублів, які йому переводить родина. Хоча начальник колонії обіцяв українському консулу, що гроші не забиратимуть
Знову знімають з його картки ті кошти, які ми йому висилаємо на продукти та засоби особистої гігієни... Тож так виходить, що слово російського чиновника, людини, яка носить погони, нічого не варте,
– сказав батько.
У Вигівського погіршився стан здоров'я
До речі, раніше про наміри Вигівського повідомляла Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначала, що постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я Валентина.
Денісова попросила міжнародну спільноту відреагувати, а також звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити права українці, забезпечивши відповідні умови тримання.
Що відомо про ув'язнення Вигівського
- Вигівського затримала ФСБ в окупованому Сімферополі у вересні 2014 року. Спочатку йому інкримінували "комерційне шпигунство", а згодом звинувачення перекваліфікували на "економічне та військове шпигунство".
- У 2015 році у Москві українця засудили до 11 років колонії суворого режиму.
- Раніше у листах рідним Валентин розповідав, що під час попереднього слідства його катували, зокрема, він пережив імітацію розстрілу. Також його намагалися змушували працювати на російські спецслужби, але той не погодився.