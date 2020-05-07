Отменят ли медреформу: как правительство хочет "исправлять" ошибки Супрун

В правительстве остановку медреформы на год называют отсрочкой, а не отменой. Президент, министр здравоохранения Максим Степанов и председатель профильного комитета парламента Михаил Радуцкий в один голос говорят, что им следует "исправить ошибки Супрун".

Мовляв, якщо залишити реформу без змін – доведеться звільнити приблизно 50 тисяч медпрацівників та закрити 332 лікарні. Ще тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж минулого року. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Хто чинить спротив медреформі і кого слухає Зеленський: коментар ексзаступника Супрун

Натомість у Нацслужбі здоров'я, яка розпоряджається нарахуваннями, наводять зовсім інші цифри.

Понад тисяча закладів отримали вдвічі більше коштів за субвенцією, приблизно 500 закладів отримали менше. Основна причина чому це відбулося – оснащення лікарень. Якщо лікарня стверджує, що надає певні послуги, вона має мати змогу це зробити,

– зазначила керівниця Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан.



Оксана Мовчан / Фото "Дзеркало тижня"

Тож у профільному міністерстві хочуть повернутися до системи фінансування, яка була до старту другого етапу медреформи. Законопроєкти вже готують, тому другий етап реформи згортають мінімум на рік.

Деякі медзаклади готувалися до реформи завчасно: аналізували кадри і матеріальне забезпечення, докупили необхідне обладнання. Проте експерти кажуть, що не всі лікарні були готовими до другого етапу, який оголосили ще 2 роки тому.

Медичні заклади в регіонах не були готові до роботи в нових умовах фінансування, не готувалися належим чином. І це прорахунки не стільки Національної служби здоров'я, як вертикалі Міністерства охорони здоров'я,

– вважає голова асоціації "Екосистема охорони здоров'я України" Євген Прилипко.



Євген Прилипко / Фото "Новини Полтавщини"

Питання щодо можливого перегляду другого етапу медреформи, який стосується спеціалізованої допомоги та стаціонарів вирішать на засіданні уряду. Але до того ще й мають обговорити в профільному комітеті Верховної Ради.