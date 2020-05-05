Кто сопротивляется медреформе и кого слушает Зеленский: комментарий экс-заместителя Супрун

О медицинской реформе, кто ей сопротивляется, и о "войне" мэров городов против президента Владимира Зеленского – в программе "Политическая анатомия" рассказали бывший заместитель Ульяны Супрун Александр Линчевский, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, политтехнолог Тарас Загородний, политолог Александр Солонтай.

Про медреформу

► Целесообразна ли во время пандемии

Второй этап медреформы должен был заработать 1 апреля, однако уже сейчас виден откровенный откат назад и сворачивание. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-заместитель исполнявшей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Александр Линчевский.

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Он отметил, что аргументация, что реформа не является необходимой во время пандемии – неуместна.

"Наоборот, если идет повышение нагрузки на больницу, существуют повышенные риски у медперсонала, если больница получает больше пациентов – это должны получить и больше средств. Поэтому как раз наоборот способная система способна противостоять эпидемии или любым другим вызовам лучше, чем постсоветская система, в которой мы жили до сих пор", – объяснил Линчевский.

► В чем суть второго этапа

По словам Линчевского, суть второго этапа реформы примерно такая же, как и первого.

"Есть врачи и медсестры, которые действительно много работают. Есть больницы загруженные пациентами, которые принимают пациентов, лечат их, но недофинансированы. Новый механизм финансирования предусматривает оплату фактически за работу. Не за стены, не оплата больницы как таковой, а оплата за работу. Соответственно, если врач много работает и у него много пациентов – то он будет больше получать, то же касается медицинских систем", – рассказал Линчевский.

Он привел пример, что в Ужгороде есть больница на 45 коек с 5 врачами, и она получает финансирование именно на 45 коек. Они выполняют 1,5 тысячи вмешательств в год. А для сравнения – больница в Винницкой области, где на 60 кроватях работает 7 хирургов, они выполняют 100 операций в год – то есть в 15 раз меньше. Но финансирование идет уже на 60 коек.

Ужгородская больница, перегружена, недополучает честно заработанные деньги. И пациент приходит в больницу, а его услуги неоплачены. Больница получает деньги на геометрию, на архитекутуру! До сих пор, как в Советском Союзе! Вместо того, чтобы оплачивать каждую операцию и госпитализацию! И логично, чтобы наши налоги шли на лечение пациента там, где он лечится, а не шли туда, где его не будет,

– отметил Линчевский.

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► Кто сопротивляется

Он отметил, что если говорить о руководстве отраслью, то бросается в глаза некомпетентность и нерешительность, и это как "исходные данные".

"Если говорить именно о неприятии реформы, то она не воспринимается теми, кто ранее нечестно наживался. Она не воспринимается отдельными представителями Академии медицинских наук, к большому сожалению. Не воспринимается отдельными главными врачами, отдельной так называемой медицинской элитой, которая имела непосредственную выгоду с того. Она не воспринимается откровенно инертными департаментами здравоохранения, которые или имели выгоду финансовую, или у них просто непонимание и нежелание что-либо менять", – рассказал экс-заместитель Супрун.

Поэтому сопротивление оказывают те, кто получал выгоду от коррупции. Они имеют влияние на власть и они искажают восприятие. Среди медиков и трудяг, я вас уверяю, неприятия нет. Многие коллеги дезинформированы, запуганы и главными врачами, и медицинским руководством области. Те, которые уже перестроились, видят и понимают, что это единственный путь,

– подчеркнул Линчевский.

На вопрос, почему президент Зеленский прислушивается именно к таким представителям Линчевский повторил: "Напоминаю, выходные данные – это некомпетентность и нерешительность".

Надо кому-то из своих друзей сказать "нет", ради пациентов и медицины. На сегодняшний день для этого надо иметь смелость,

– отметил Линчевский.

Подробнее о коррупции в украинской медицине – читайте здесь.

► Об увольнении 50 тысяч медиков

Владимир Зеленский заявил, что из-за медицинской реформы возможно увольнение примерно 50 тысячи медиков и закрытие почти 332 больниц в Украине. Александр Линчевский отметил, что президент или в очередной раз ошибается, либо сознательно манипулирует цифрами. И добавил, что такие заявления президента звучат часто.

О каких словах Зеленского идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение, которое он обнародовал 4 мая 2020 года, заявил, что из-за нового механизма финансирования, происходящего в рамках медицинской реформы, могут быть уволены примерно 50 тысяч медиков и закрыты почти 332 больницы в Украине.



Такое заявление вызвало настоящую бурю негодования в обществе.

Кроме того Зеленский добавил, что почти 1000 больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

Также в программе:

► Громкий скандал разгорелся в Черкассах из-за преждевременного выхода из карантина. Однако так называемый бунт мэров против центральной власти вызвал у Владимира Зеленского определенный негатив. Может ли президент инициировать сворачивание децентрализации, чтобы ограничить местных властей в желании быть реальными политическими фигурами – в эфире программы рассказал политтехнолог Тарас Загородний.

► Мнение, которое было высказано мэром Черкасс и поддержано некоторыми его коллегами относительно карантина, набирает популярность среди украинских граждан, то есть – среди потенциальных избирателей. На этом могут "сыграть" и мэры перед местными выборами. "У меня такое впечатление, что мэры решили устроить так называемый "политический Сталинград" "зеленой" команде – то есть "Слуге народа" на этих выборах. Как они говорят, "зеленая волна" может и их смыть, поэтому они будут сопротивляться", – сказал в эфире 24 канала главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.