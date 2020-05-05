Хто чинить спротив медреформі і кого слухає Зеленський: коментар ексзаступника Супрун

Про медичну реформу, хто чинить їй спротив, та про "війну" мерів міст проти президента Володимира Зеленського – в програмі "Політична анатомія" розповіли колишній заступник Уляни Супрун Олександр Лінчевський, головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина, політтехнолог Тарас Загородній, політолог Олександр Солонтай.

Про медреформу

► Чи доцільна в час пандемії

Другий етап медреформи мав запрацювати 1 квітня, однак зараз є відвертий відкат назад і згортання. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексзаступник виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Олександр Лінчевський.

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Він наголосив, що аргументація, що реформа не є потрібною в час пандемії – недоречні.

"Навпаки, якщо йде підвищення навантаження на лікарню, є підвищені ризики у медперсоналу, якщо лікарня отримує більше пацієнтів – то має отримати і більше коштів. Тому якраз навпаки спроможна система здатна протистояти епідемії чи будь-яким іншим викликам краще, ніж пострадянська система, в якій ми жили досі", – пояснив Лінчевський.

► В чому суть другого етапу

За словами Лінчевського, суть другого етапу реформи приблизно така ж, як і першого.

"Є лікарі та медсестри, які справді багато працюють. Є лікарні завантажені пацієнтами, які приймають пацієнтів, лікують їх, але мають недофінансування. Новий механізм фінансування передбачає оплату, фактично, за роботу. Не за стіни, не оплата лікарні як такої, а оплата за роботу. Відповідно, якщо лікар багато працює і в нього багато пацієнтів – то він буде більше отримувати, те саме стосується медичних систем", – розповів Лінчевський.

Він навів приклад, що в Ужгороді є лікарня на 45 ліжок з 5 лікарями, і отримує фінансування саме на 45 ліжок. Вони виконують 1,5 тисячі втручань на рік. А для порівняння є лікарня у Вінницькій області, де на 60 ліжках працює 7 хірургів, вони виконують 100 операцій на рік – тобто в 15 разів менше. Але фінансування йде вже на 60 ліжок.

Ужгородська лікарня, яка є перевантаженою, недоотримує чесно зароблені гроші. І пацієнт приходить в лікарню, а його послуги неоплачені. Лікарня отримує гроші на геометрію, на архітектуру! Досі, як в Радянському Союзі! Замість того, щоб оплачувати кожну операцію та госпіталізацію! І логічно, щоб наші податки йшли на лікування пацієнта там, де він лікується, а не йшли туди, де його не буде,

– наголосив Лінчевський.

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► Хто чинить спротив

Він зазначив, якщо говорити про керівництво галуззю, то впадає у вічі некомпетентність та нерішучість, і це як "вихідні дані".

"Якщо говорити саме про несприйняття реформи, то вона не сприймається тими, хто раніше нечесно наживався. Вона не сприймається окремими представниками Академії медичних наук, на превеликий жаль. Не сприймається окремими головними лікарями, окремою так званою медичною елітою, які мали безпосередній зиск з того. Вона не сприймається відверто інертними департаментами охорони здоров'я, які або мали зиск фінансовий, або в них просто нерозуміння і небажання будь-що змінювати", – розповів ексзаступник Супрун.

Тому спротив чинять ті, хто мали зиск з корупції. Вони мають вплив на владу і вони спотворюють сприйняття. Серед медиків і трудяжок, я вас запевняю, несприйняття немає. Багато колег є дезінформовані, залякані і головними лікарями, і медичним керівництвом області. Ті, які вже перебудувалися, бачать і розуміють, що це єдиний шлях,

– підкреслив Лінчевський.

На питання, чому президент Зеленський прислухається саме до таких представників, Лінчевський знову повторив: "Нагадую, вихідні дані – це некомпетентність і нерішучість".

Треба комусь із своїх друзів сказати "ні", заради пацієнтів і медичної галузі. На сьогодні для цього треба мати сміливість,

– наголосив Лінчевський.

Детальніше про корупцію в українській медицині – читайте тут.

► Про звільнення 50 тисяч медиків

Володимир Зеленський заявив, що через медичну реформу можливе звільнення приблизно 50 тисяч медиків і закриття майже 332 лікарень в Україні. Олександр Лінчевський зазначив, що президент або вкотре помиляється, або свідомо маніпулює цифрами. І додав, що такі заяви президента лунають часто.

Про які слова Зеленського йдетьсяПрезидент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке він оприлюднив 4 травня 2020 року, заявив, що через новий механізм фінансування, що відбувається у межах медичної реформи, може бути звільнено приблизно 50 тисяч медиків і закрито майже 332 лікарні в Україні.



Така заява спричинила справжній шквал обурення у суспільстві.

Крім того Зеленський додав, що майже 1 тисяча лікарень отримають значно менше грошей, ніж торік.

Також у програмі:

► Гучний скандал розгорівся в Черкасах через передчасний вихід з карантину. Однак так званий бунт мерів проти центральної влади викликав у Володимира Зеленського певний негатив. Чи може президент ініціювати згортання децентралізації, аби обмежити місцевим владам бути реальними політичними фігурами – в ефірі програми розповів політтехнолог Тарас Загородній.

► Думка, яка була висловлена мером Черкас і підтримана деякими його колегами щодо карантинних обмежень, набирає популярності серед українських громадян, тобто – серед потенційних виборців. На цьому можуть "зіграти" і мери перед місцевими виборами. "У мене таке враження, що мери вирішили влаштувати так званий "політичний Сталінград" "зеленій" команді – тобто "Слузі народу" на цих виборах. Як вони кажуть, "зелена хвиля" може і їх змити, тому вони будуть пручатися", – сказав в ефірі 24 каналу головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.