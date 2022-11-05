Об этом рассказали в полиции Харьковской области. Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".
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В результате отравления угарным газом погибла семья
Правоохранители рассказали, что к ним обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что обнаружила своих родственников мертвыми.
На место происшествия немедленно выехали полицейские. В квартире они обнаружили тела:
- 59-летней женщины,
- 34-летнего мужчины,
- девушек в возрасте 6 и 13 лет.
По словам их родственницы, из-за низкой температуры в доме семья решила включить газовые конфорки. Позже сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы установили, что газовая вытяжка в квартире была засорена и не работала.
Тела погибших направили в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Как избежать отравления угарным газом
- Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
- Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.
- Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.
- Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.
- В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.
- Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.
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