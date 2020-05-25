Отставка Авакова нас не спасет, – эксперт об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке – это еще одно доказательство того, что в полиции есть серьезные проблемы. Для того, чтобы реформа заработала, необходимо продумать четкую систему изменений и постепенно ее выполнять.

Такое мнение в эфире программы "После всего" на 24 канале озвучил эксперт Ассоциации мониторов соблюдения прав человека Михаил Каменев. Он отметил, что такие проблемы в полиции во времена Авакова случаются не впервые, поэтому назвать это "новой полицией" нельзя.

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"Уголовную ответственность должны нести лица, виновные в совершении преступления, если это будет доказано. Я надеюсь, что доказательства будут и будет проведено эффективное расследование, и оно потом не потеряется где-то в судах", – пояснил эксперт.

По его словам, обычно расформирование отделения, как это сделали в Кагарлыке, приводит к тому, что все уволенные потом успешно возобновляются на своих должностях, поскольку такие действия обычно проводятся с нарушением процедур.

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"Должен ли понести ответственность руководитель полиции? Надо смотреть, в чем была причина, кто не доглядел за ситуацией в этом подразделении", – сказал Каменев.

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Он объяснил: для того, чтобы реформа полиции прошла, надо последовательно и очень продуманно внедрять систему изменений.

"В то же время нас не спасет отставка Авакова, потому что понятно, что все держится не на демонизированной личности одного министра, он лишь верхушка этого огромного айсберга. Будет другой министр, то будет все так же, если не будут меняться подходы", – добавил эксперт.

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