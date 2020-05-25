Відставка Авакова нас не врятує, – ескперт про зґвалтування поліцейськими в Кагарлику

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику – це ще один доказ того, що в поліції є серйозні проблеми. Для того, щоб реформа запрацювала необхідно продумати чітку систему змін та поступово її виконувати.

Таку думку в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі озвучив експерт Асоціації моніторів дотримання прав людини Михайло Камєнєв. Він зазначив, що такі проблеми в поліції за часів Авакова трапляються не вперше, тож назвати це "новою поліцією" не можна.

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"Кримінальну відповідальність мають понести особи, які винні у скоєні злочину, якщо це буде доведено. Я сподіваюсь, що докази будуть і буде проведено ефективне розслідування, і воно потім не загубиться десь в судах", – пояснив експерт.

За його словами, зазвичай розформування відділку, як це зробили у Кагарлику, призводять до того, що всі звільнені потім успішно поновлюються на своїх посадах, оскільки такі дії проводяться зазвичай з порушенням процедур.

Чи може за це відповісти Аваков

"Чи має понести відповідальність керівник поліції? То треба дивитись в чому була причина, хто не догледів за ситуацією в цьому підрозділі", – сказав Камєнєв.

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Він пояснив, для того, щоб реформа поліції відбулась треба послідовно та дуже продумано впроваджувати систему змін.

"Водночас нас не врятує відставка Авакова, бо зрозуміло, що все тримається не на демонізованій особі одного міністра, він лише верхівка цього величезного айсберга. Буде інший міністр, то буде все так само, якщо не будуть змінюватись підходи", – додав експерт.

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