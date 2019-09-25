Отставка Князева: достижения и провалы на посту

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. Эту должность он занимал с 8 февраля 2017 года, после увольнения Хатии Деканоидзе. За это время произошел ряд изменений в структуре Нацполиции, а сам Князев успел попасть в несколько скандалов.

Что известно об отставке Князева?

Об уходе он сообщил на следующий день после того, как стало известно, что его бывшую жену подозревают в отмывании денег. По его словам, отставка – это шаг главы полиции европейского государства. Он также поблагодарил коллег и выразил надежду, что реформа будет продолжена.

2,5 года я только этим и занимался: реформы, спокойствие на улицах и непримиримая борьба с преступностью. Глава Нацполиции - это не политическая должность и полиция – не политический орган. И мы это показали на выборах 2019 года. Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это – дело моей жизни, которому я отдал 28 лет,

– отметил он.

Князев причины отставки не озвучил. Однако подчеркнул: полиция должна оставаться вне политики. Сейчас он – едва ли не единственный украинский чиновник, который подал в отставку после того, как попал в скандальную историю.



Князев ушел в отставку после скандала, связанного с экс-женой

Скандал вокруг Виктории Князевой

Князев опроверг информацию, что его бывшая жена Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро. По словам экс-главы полиции, женщина пересекала границу вместе со своим начальником Вадимом Каганом. С ними также были еще двое украинцев и гражданин Хорватии – деловые партнеры. Деньги они якобы получили в результате сделки по продаже торгового помещения и показали польским таможенникам соответствующие документы.

Это – ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, которая принадлежит ему,

– пояснил Князев.

Так, экс-глава Нацполиции убежден: соглашение было оформлено согласно законодательству, налоги были уплачены. Однако пакета документов по задекларированным деньгам польские госслужащие якобы не видели.

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Виктория Князева работает в крупной строительной компании

В польской налоговой администрации инцидент опровергают. Но прокуратура Польши подтвердила, что трое граждан Украины и гражданин Хорватии были задержаны по подозрению в совершении преступления, которое квалифицируется по статье "отмывание денег". Дело расследует районная прокуратура в Замостье.

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ГБР в свою очередь уже заявило, что разбирается, как Князевой удалось провести через границу большую сумму денег и почему ее заметили только польские пограничники, а украинские – нет.

Как изменилась Нацполиция под руководством Князева?

Из наиболее заметных сдвигов можно выделить запуск патрульной полиции, которая сегодня функционирует в 38 населенных пунктах Украины и контролирует 6 300 км дорог. В маленьких городках и селах запустили группы реагирования патрульной полиции. Были также созданы подразделения специального назначения КОРД, которые теперь есть во всех регионах.

Внедрение комплексной системы видеонаблюдения. Всего сегодня полиция имеет доступ к 18,3 тысячам камер. Часть из них позволяет распознавать лица и номера транспортных средств.

С 2019 года правоохранителей начали обеспечивать жильем на условиях финансового лизинга: компенсируются расходы по обслуживанию договора лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). По состоянию на сегодня полицейским предоставили 300 квартир по этой программе.



Князев в Нацполиции с 2017 года

Возросла и стартовая зарплата работников полиции: теперь она составляет 9 тыс. грн, а в среднем – более 12 тыс. грн.

На 27% обновили автопарк Нацполиции - закуплено 2 248 новых автомобилей. Также произошло масштабное перевооружение подразделений особого назначения. В частности, полиция закупила 977 комплектов штурмовых автоматических и снайперских винтовок, 2 тыс. комплектов 9-мм пистолетов-пулеметов МР-5.

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Также, по данным Национальной полиции, количество преступлений в Украине за это время серьезно уменьшилось: 573, 5 тыс. в 2016 году и 463, 3 тыс. – в 2018.

Особо тяжких преступлений в 2016 году было совершено 220, 3 тыс. в 2018 – 171, 8 тыс. Кроме того, в Украине произошел спад количества умышленных убийств, разбойных нападений, краж и угонов автомобилей.

По словам Князева, украинцы в целом стали больше доверять правоохранителям.

Самые громкие провалы

Ранее Князев уже думал уйти с должности после того, как в Переяславе-Хмельницком полицейские, развлекаясь с оружием, попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, мальчик погиб. Однако тогда Князев отметил, что отставка – это "самый легкий путь избежать ответственности".

Также так и не был раскрыт ряд убийств активистов. В частности, речь идет об убийстве Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Екатерины Гандзюк, заказчики которых до сих пор на свободе.

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При создании Нацполиции аттестационные комиссии уволили из органов внутренних дел 4 700 работников с официальным объяснением – "не соответствует занимаемой должности". Однако более 3 тысяч из них все же возобновились в правоохранительных органах по решениям окружных административных судов. То есть об обновлении полиции говорить сложно, поскольку она все еще наполнена представителями "старой" системы.

Провал реформы правоохранительных органов в целом. Так, поджоги машин, избиения и нападения на активистов доказали, что преступность растет прежде всего из-за бездействия полиции. Только за последние два года в Украине совершили более полусотни нападений на активистов и журналистов. И подавляющее большинство дел такого характера не продвигаются вообще.

Кто занял место Князева?

Новым руководителем Национальной полиции Украины стал Игорь Клименко, который с весны 2018 года был заместителем Князева.



Теперь Нацполицию возглавляет Игорь Клименко

"Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган государства - Национальную полицию Украины. В то же время, понимаю суперответственность и важность этой должности", – прокомментировал он назначение.

Клименко добавил, что будет продолжать все реформы, которые были запущены в системе. Среди первоочередных задач он назвал, в частности, профилактику преступности, более быстрое реагирование на сообщения о преступлениях и эффективнее слежения за безопасностью дорожного движения.