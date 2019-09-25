Скандал із ексдружиною Князєва та відставка голови Нацполіції: деталі

Колишні голова Національної поліції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тисяч євро готівки.

Основний спойлер: колишній головний поліціянт запевняв, що ексдружина ні до чого, мовляв, гроші віз її начальник, а вона просто поруч сиділа. Більше того, Сергій Князєв переконував – гроші законні, з будівельного бізнесу, а польські прикордонники просто додаткового папірця вимагали і, начебто, коли отримали – "інцидент було вичерпано".



Вікторія Князєва / Фото з відкритих джерел

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Утім, поляки слова головного вітчизняного правоохоронця спростовують. Речник окружної прокуратури Змощу (містечко на кордоні з Україною, де знаходиться пункт перетину – Прим. авт.), запевняє, що за підозрою у відмиванні грошей затримали трьох українців, які намагалися вивезти понад пів мільярда євро. Як ви гадаєте, кому варто вірити: якійсь там польській районній прокуратурі чи цілому генералу української поліції? Кому ви більше довіряєте? Мені здається, що саме наш поліцейський чогось недоговорює.

Нагадаю, що українці, які перетинають кордон повинні декларувати гроші, що везуть з собою (до 10 тисяч євро на люди така процедура не є обов'язковою). Проте, якщо готівки більше треба повідомити прикордонникам. Метою такого декларування є боротьба з брудними грошима, щоби зробити існування міжнародних наркокартелів не такими легким і завадити їм перевозити у Мексику чи Колумбію гроші незаконно зароблені в Україні на продажі наркотичних речовин. Більше того, чисті гроші зазвичай усі декларують, а якщо уникають цієї процедури, як наслідок виникають сумніви у законності їх заробітку. Саме такі підозри є у поляків щодо колишньої дружини ексголови української Нацоліції.

Звісно, визнаю, що вітчизняна поліція докорінно відрізняється від колишніх ППСників (Патрульно-постова служба міліції) та ДАІшників (Державна автомобільна інспекція), які існували до 2014 року. Рівень довіри до патрульних серед українців дійсно дуже високий, про це свідчать соцопитування. Але решта нашої вітчизняної поліції – це суцільні "печаль и огорчение". Як слідчі у райвідділках, так і беркутівці в червоних беретах на новеньких Мitsubishi Оutlander. До речі, за цими ознаками я їх і відрізняю на дорозі – якщо на Toyota Prius у чорному однострої, україномовний і ввічливий – це нова поліція, але якщо на Оutlander, в червоному береті, нахабний і звісно російськомовний – це колишній беркутівець.

Важко заперечувати той факт, що реформа правоохоронних органів після Революції Гідності була провалена через саботаж. З післяреволюційного позитиву – розформована ДАІ та запроваджена патрульна поліція, запущення відомств – НАБУ, САП, НАЗК та ДБР. Нова влада хоче перезавантаження правоохоронних органів включно із реформуванням генеральної прокуратури. Такі наміри можна лише радо вітати, адже ментівське свавілля в країні як було, так нікуди й не поділося. Пам'ятаємо Врадіївку 2013 року, де міліціянти зґвалтуванням тамтешню мешканку, а керівництво поліції намагалося зам'яти справу; пам'ятаємо історію 2018 року з Катериною Гандзюк, яку в Херсоні облили кислотою, а поліція лише намагалася зам'яти справу і повісити її на випадкового цапа-відбувайла. Між цими історіями 5 років, але за цей час подібних історій в Україні трапилось сотні, якщо не тисячі. Українська поліція не має права існувати і її треба знищити, бо вона нищить українців.

Насамкінець, голова Нацполіції подав у відставку і заявив: "Честь маю!" Та невже? Коли п'яні підлеглі поліцейські розважаючись вбили пострілом у голову 5-річного Кирила, таких слів від нього чомусь не почули…

До теми: Скандал із ексдружиною Князєва: у Польщі розслідують відмивання грошей