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      Відставка Князєва: досягнення і провали на посаді

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      Що зробив Князєв на посаді очільника Нацполіції?
      Що зробив Князєв на посаді очільника Нацполіції? / Національна поліція

      Очільник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що подає у відставку. Цю посаду він обіймав з 8 лютого 2017 року, після звільнення Хатії Деканоїдзе. За цей час відбулася низка змін у структурі Нацполіції, а сам Князєв встиг потрапити у декілька скандалів.

      Що відомо про відставку Князєва?

      Про звільнення він повідомив наступного дня після того, як стало відомо, що його колишню дружину підозрюють у відмиванні грошей. За його словами, відставка – це крок очільника поліції європейської держави. Він також подякував колегам і висловив сподівання, що реформа буде продовжена.

      2,5 роки я тільки цим і займався: реформи, спокій на вулицях та непримиренна боротьба зі злочинністю. Голова Нацполіції – це не політична посада і поліція  не політичний орган. І ми це показали на виборах 2019 року. Я дуже люблю свою роботу, повністю віддавав і віддаю себе їй. Це – справа мого життя, якій я віддав 28 років,
      – зазначив він.

      Князєв причини відставки не озвучив. Однак наголосив: поліція має залишатися поза політикою. Наразі він – чи не єдиний український чиновник, який подав у відставку після того, як потрапив у скандальну історію.

      Князєв
      Князєв пішов у відставку після скандалу, пов'язаного з ексдружиною

      Скандал навколо Вікторії Князєвої

      Князєв спростував інформацію, що його колишня дружина Вікторія намагалася провезти в Польщу незадекларовані 650 тисяч євро. За словами ексочільника поліції, жінка перетинала кордон разом зі своїм начальником Вадимом Каганом. З ними також було ще двоє українців та громадянин Хорватії – ділові партнери. Гроші вони нібито отримали в результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення і показали польським митникам відповідні документи.

      Це – брехня, яка не має нічого спільного з реальністю. Пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому,
      – пояснив Князєв.

      Так, ексочільник Нацполіції переконаний: угода була оформлена згідно з законодавством, податки були сплачені. Однак пакету документів щодо задекларованих грошей польські держслужбовці нібито не бачили.

      Вікторія Князєва
      Вікторія Князєва працює у великій будівельній компанії 

      У польській податковій адміністрації інцидент заперечили. Але прокуратура Польщі підтвердила: троє громадян України і громадянин Хорватії були затримані за підозрою у скоєнні злочину, який кваліфікується за статтею "відмивання грошей". Справу розслідує районна прокуратура у Замості.

      Читайте також: Скандал із ексдружиною Князєва та відставка голови Нацполіції: деталі

      ДБР своєю чергою вже заявило, що розбирається, як Князєвій вдалося провести через кордон велику суму грошей і чому її помітили лише польські прикордонники, а українські – ні.

      Як змінилася Нацполіція під керівництвом Князєва?

      З найбільш помітних зрушень можна виділити запуск патрульної поліції, яка сьогодні функціонує у 38 населених пунктах України та контролює 6 300 км доріг. У маленьких містечках та селах запустили групи реагування патрульної поліції. Було також створено підрозділи спеціального призначення КОРД, які тепер є у всіх регіонах.

      Запровадження комплексної системи відеоспостереження. Загалом сьогодні поліція має доступ до 18,3 тисяч камер. Частина з них дозволяє розпізнавати обличчя та номери транспортних засобів.

      З 2019 року правоохоронців почали забезпечувати житлом на умовах фінансового лізингу: компенсуються витрати з обслуговування договору лізингу (100%) та частина лізингових платежів (до 40%). Станом на сьогодні поліцейським надали 300 квартир за цією програмою.

      Князєв
      Князєв у Нацполіції з 2017 року

      Зросла і стартова зарплата працівників поліції: тепер вона становить 9 тис. грн, а в середньому – понад 12 тис. грн.

      На 27% оновили автопарк Нацполіції – закуплено 2 248 нових автомобілів. Також відбулося масштабне переозброєння підрозділів особливого призначення. Зокрема, поліція закупила 977 комплектів штурмових автоматичних та снайперських гвинтівок, 2 тис. комплектів 9-мм пістолетів-кулеметів МР-5.

      Читайте також: Це брехня, – Князєв про затримання ексдружини на кордоні з 650 тисячами євро

      Також, за даними Національної поліції, кількість злочинів в Україні за цей час серйозно зменшилася: 573, 5 тис. у 2016 році та 463, 3 тис. – у 2018.

      Особливо тяжких злочинів у 2016 році було скоєно 220, 3 тис., у 2018 – 171, 8 тис. Окрім того, в Україні відбувся спад кількості умисних вбивств, розбійних нападів, крадіжок та викрадень автомобілів.

      За словами Князєва, українці в цілому стали більше довіряти правоохоронцям.

      Найгучніші провали

      Раніше Князєв уже думав піти з посади: після того, як у Переяславі-Хмельницькому поліцейські, розважаючись зі зброєю, влучили у 5-річного Кирила Тлявова, хлопчик загинув. Однак тоді Князєв зазначив, що відставка – це "найлегший шлях уникнути відповідальності".

      Також так і не було розкрито низку вбивств активістів. Зокрема, йдеться про вбивства Павла Шеремета, Ірини Ноздровської та Катерини Гандзюк, замовники яких досі на волі.

      Читайте також: ДБР відкрило справу проти митників через "мішки грошей" Вікторії Князєвої

      При створенні Нацполіції атестаційні комісії звільнили з органів внутрішніх справ 4 700 працівників з офіційним поясненням – "не відповідає займаній посаді". Однак понад 3 тисячі з них все ж відновилися у правоохоронних органах за рішеннями окружних адміністративних судів. Тобто про оновлення поліції говорити складно, оскільки вона все ще наповнена представниками "старої" системи.

      Провал реформи правоохоронних органів в цілому. Так, підпали машин, побиття та напади на активістів довели, що злочинність зростає передусім через бездіяльність поліції. Лише за останні два роки в Україні скоїли понад півсотні нападів на активістів та журналістів. І переважна більшість справ такого характеру не просуваються взагалі.

      Хто посів місце Князєва?

      Новим очільником Національної поліції України став Ігор Клименко, який з весни 2018 року був заступником Князєва.

      Ігор Клименко
      Тепер Нацполіцію очолює Ігор Клименко

      "Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади", – прокоментував він призначення.

      Клименко додав, що продовжуватиме усі реформи, які були запущені у системі. Серед першочергових завдань він назвав, зокрема, профілактику злочинності, більш швидке реагування на повідомлення про злочини та ефективніше стеження за безпекою дорожнього руху.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Поліція Сергій Князєв Ігор Клименко Статті Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Реформи Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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