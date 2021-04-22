Пандемия COVID-19 объективно повлияла на количество казней, – Покальчук
Общее количество казней в 2020 году является самым низким за последние 40 лет. Это очередное доказательство, что мир отходит от такого неэффективного вида наказания.
Источник:24 канал
Но до сих пор есть веские причины для волнения. Такое мнение в блоге "территория равенства" высказала Оксана Покальчук.
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По ее словам, всего в 2020 году масштабы казней в мире продолжили уменьшаться.
Пандемия COVID-19 объективно повлияла на временное прекращение казней,
– отметила Покальчук.
Прогресс, как рассказала директор Amnesty International, сделали правительства некоторых стран. Например, Казахстан в Организации Объединенных Наций подписал протокол об отмене смертной казны в стране.
По соответствующим данным, никакой казни не зафиксировали в Беларуси, Бахрейне, Пакистане и Судане. А также – в Японии, где в 2019 году лишали людей жизни.
В то же время в 2020 году по-прежнему придерживались официального моратория:
- Казахстан;
- Россия;
- Таджикистан;
- Малайзия;
- Гамбия.
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