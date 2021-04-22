Общее количество казней в 2020 году является самым низким за последние 40 лет. Это очередное доказательство, что мир отходит от такого неэффективного вида наказания.

Но до сих пор есть веские причины для волнения. Такое мнение в блоге "территория равенства" высказала Оксана Покальчук.

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По ее словам, всего в 2020 году масштабы казней в мире продолжили уменьшаться.

Пандемия COVID-19 объективно повлияла на временное прекращение казней,

– отметила Покальчук.

Прогресс, как рассказала директор Amnesty International, сделали правительства некоторых стран. Например, Казахстан в Организации Объединенных Наций подписал протокол об отмене смертной казны в стране.

Справка. Казахстан в начале января 2021 года отменил высшую меру наказания в стране после почти двух десятилетий моратория.

По соответствующим данным, никакой казни не зафиксировали в Беларуси, Бахрейне, Пакистане и Судане. А также – в Японии, где в 2019 году лишали людей жизни.

В то же время в 2020 году по-прежнему придерживались официального моратория:

Казахстан;

Россия;

Таджикистан;

Малайзия;

Гамбия.

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