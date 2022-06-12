Сергей Братчук – спикер Одесской ОВА – отметил, что "неприличное действо" произошло в одном из заведений отдыха Одессы. В настоящее время парочка уже готовится пройти медицинскую комиссию.

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Она определит не только состояние их здоровья после соответствующих общих процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе-отдыхателями повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки,

– заявил Братчук.

Он добавил, что в дальнейшем парочка сможет привести гормональный всплеск к нормальному балансу во время боевых действий.

Отдыхающий взорвался на мине

Людям постоянно напоминают, что посещать пляжи Одесщины – нельзя. Несмотря на летнюю жару и желание охладиться в море, не следует рисковать своей жизнью. В то же время некоторые украинцы продолжают подвергаться опасности для морского отдыха.

Братчук сообщил, что трагедия произошла в селе Грибовцы. Там мужчина, несмотря на запрет, отправился с семьей на пляж. Отдыхающий хотел проверить глубину воды. Однако, к сожалению, наткнулся на русскую мину, которую сорвало с якоря и отнесло к берегу. Отдых на море окончился трагедией.

В оперативном командовании "Юг" также неоднократно отмечали, что проводить время на пляжах – запрещено.

"Обращаем внимание всех граждан, что оговорки об опасности – это настоящая забота о вашей жизни и здоровье. Соблюдение этих ограничений гораздо эффективнее отдыха, что может закончиться летально", – говорится в сообщении.

В то же время, даже после трагедии некоторые люди не отказались от пляжных развлечений. В течение дня 11 июня одесские телеграм-каналы публиковали видео, как на пляжах Одессы отдыхающие нежились на песке.

Примите во внимание! Кроме того, украинцы просят не игнорировать воздушные тревоги. Во время уведомления об опасности необходимо срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

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