Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – зауважив, що "непристойне дійство" відбулося в одному з закладів відпочинку Одеси. Наразі парочка вже готується пройти медичну комісію.

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Вона визначить не лише стан їхнього здоров'я після відповідних спільних процедур. Огляд лікарів відбудеться у зв'язку з отриманням цими горе-відпочивальниками повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

– заявив Братчук.

Він додав, що у подальшому парочка зможе привести гормональний сплеск до нормального балансу під час бойових дій.