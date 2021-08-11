В камере находились еще четверо заключенных. Об этом рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.

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Убили ли мужчину

В полиции не говорят причину смерти и какие травмы были на теле мужчины. Плазовский отметил, что дело расследуют как нанесение телесных повреждений группой лиц, повлекшее смерть.

Всех однокамерников погибшего правоохранители уже опросили. Местное издание ВолиньPost, ссылаясь на собственные источники, утверждало, что мужчину убил один из заключенных.

Мужчину подозревали в жестоком убийстве семьи