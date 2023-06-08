Муж Инны служит с 2014 года. Он имеет около 10 контузий и во время полномасштабного вторжения стал совсем другим человеком. Сейчас женщина с детьми вынуждена прятаться, чтобы уберечь свою жизнь.

Важно Безопасность и поддержка: как действовать женщинам, пережившим насилие на войне, и их родным

"Я чувствовала себя принцессой"

У Инны с мужем двое детей – мальчики школьного возраста. Женщина рассказывает о своем браке и говорит, что чувствовала себя принцессой, с мужем они никогда не ссорились и он ей ни в чем не отказывал. Буквально носил на руках, помогал по хозяйству и обожал проводить время с ребятами.

В 2014 году, когда в Украине началась война, муж Инны пошел воевать и долгое время был на нуле. Женщина переживала, что дети могут остаться без отца, а она без любимого. С сентября 2020 Инна фактически не видела своего мужа, разве по видеосвязи, потому что он все время был на службе.

Во время полномасштабного вторжения мужчина Инны пережил немало потерь, был командиром роты и бывало, что за одну ночь терял 170 человек. За девять лет войны у него были разные ранения, травмы, около 10 контузий – и человек изменился. Когда в 2022 году мужчина вернулся домой, он неконтролируемо начал проявлять агрессию, пытался утопить воспоминания в алкоголе, но от спиртного они становились ярче. Тогда счастливый брак Инны завершился, но начались побои, страх и слезы, а дети стали бояться своего отца.

Он протягивал руки не ко мне, как к женщине. Он видел перед собой врага. У него менялась картинка в голове, как будто он находится не в квартире, а на поле боя. Если человек воюет девять лет – это так просто не проходит,

– говорит Инна.

По словам жены военного, достаточно одной секунды, чтобы он переключился из реальной жизни на воспоминания или бреда. Причиной может быть стук, резкое движение, повышенный голос или что-либо напоминающее ему прошлое. Когда мужчину "накрывало", он себя не контролировал, ему омрачало разум, и после приступа он не помнил, что происходило.

"Их очень тяжело вытаскивать назад, в такие моменты ты можешь получить так, что тебе повезет, если останешься в живых. И он не помнит, что сделал. Бывало, что после очередного приступа он меня спрашивал, что со мной, кто это сделал" .Я ему отвечала, что это он, и слышала: "Ты что, я бы на тебя никогда руку не поднял". Не знаю, что в такие моменты делается в его голове", - вспоминает Инна.

"Будет труп – тогда будем разбираться"

Лето 2022 было для Инны без преувеличения худшим периодом в жизни. Она боялась громко говорить, осторожно проявляла эмоции, боялась нарушить покой мужчины даже во время непродолжительного дневного сна. Женщина рассказывает, что, когда мужчина засыпал, она не мыла посуду, поскольку этот шум мог ее разбудить и напомнить о войне. Ночью мужчине часто снились кошмары, его будили воспоминания – Инне с детьми иногда приходилось бежать из квартиры прямо ночью, чтобы остаться невредимыми.

Обратите внимание В Украине презентовали приложение для жертв домашнего насилия: как оно работает

Женщина переживала свою жизнь и жизнь своих детей, она постоянно обращалась к медикам, чтобы ему оказали помощь, а также писала заявления в полицию. Однако помощи она не дождалась. Ситуацию усложняло и то, что они были в чужом для себя городе – они переехали с востока, так что родственников или друзей там не было, а соседи боялись даже приютить их на ночь.

Я бегала и просила, чтобы его положили в больницу, на что мне отвечали, что мы будем лечить военных после войны. В полицию писала заявления. Мне отвечали, что они не занимаются бытовыми конфликтами – будет труп, тогда будут разбираться. Да и полиция не очень хочет вмешиваться, если это связано с военным,

– говорит Инна.

Инна в отчаянии даже подходила к военным, ища совета, что ей делать. Она боялась, что рано или поздно во время одного из таких приступов он может убить ее или детей.

"Терпите, это же ваш мужчина. Что мы сделаем, мы сами такие, у нас женщины тоже терпят", – вспомнила Инна ответ одного из мужчин.

Говоря о домашнем насилии со стороны военных, Инна считает, что многие женщины не говорят об этом, боясь осуждения.

У нас уже много случаев, когда женщины молчат, они боятся, им стыдно. За это очень осуждают в обществе, в частности, те люди, которые не прошли через это. Для них ты выходишь предательницей, потому что вот он воюет, он защищает, а ты будто изменила ему,

– размышляет переселенка.

В конце лета 2022 года Инна с детьми сбежала от мужа, сменила номер телефона и сейчас скрывается во Львове. Женщина рассказывает, что перед ней стоял выбор – пойти в неизвестность, но быть в безопасности, или просыпаться каждое утро и благодарить за то, что она пережила эту ночь. Знакомые посоветовали Инне обратиться в Центр "Женские перспективы", который помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Именно в приюте этой организации Инна с детьми живет около десяти месяцев.

"Если у военного столь серьезные проблемы, то тебе нужно выбирать между своей жизнью, детьми и мужем. Я осознаю, что не могу его вылечить, и сделала свой выбор – я хочу жить. Не понимаю, как можно рисковать детьми, своей жизнью, чтобы что?Чтобы был мужчина в доме и люди ничего не сказали?Каждое утро просыпаться и проверять, живы ли дети?Я так не хочу, у каждого есть право выбора.Не надо говорить, что нет, куда идти.Если говорить, кричать, искать, то выход всегда найдется", – уверена Инна.

Когда Инна приехала во Львов, сразу нашла работу, работала почти без выходных, начала обустраивать быт. Вспоминает, что тогда имела много энергии, однако сейчас женщина испытывает апатию, у нее начались панические атаки, она обращалась к психотерапевту и нуждалась в медикаментозном лечении.

"Уже сейчас в Украине большая проблема с психиатрией"

Центр "Женские перспективы", где нашла убежище Инна, много лет помогает пострадавшим от домашнего насилия. Соучредитель, заместитель председателя Центра "Женские перспективы", психологиня и правозащитница Марта Чумало рассказала, что с началом полномасштабного вторжения в Украине растет количество случаев домашнего насилия, поскольку многие получают травматический опыт в результате которого может значительно уменьшиться способность контролировать свое поведение.

Травма так действует на мозг, что мы гораздо легче переступаем порог контролируемого поведения. Есть и социальные причины. Мужчины, возвращающиеся с войны, имеют больше индульгенции со стороны социума, им многие готовы прощать. Они – герои. У нас уже есть первые решения в судах, где дела о домашнем насилии закрываются по малозначительности, когда это касается военных или ветеранов,

– говорит Марта Чумало.

Правозащитница считает, что государству следует взяться за имплементацию Стамбульской конвенции. По мнению Марты Чумало, нужно восстановить систему приютов для пострадавших от домашнего насилия, поскольку сейчас в них заселяют переселенцев, и пострадавшим на местах тяжело найти место, чтобы укрыться от обидчика.

"Что касается обидчиков, то нужны программы реабилитации, которые включали бы действенные блоки профилактики домашнего насилия. Уже сейчас в Украине есть большая проблема с психиатрией, и она со временем будет все больше накрывать нас, как волна. Мы имеем много нуждающихся в психиатрической помощи, в частности медикаментозной. Медучреждения переполнены, и с каждым днем нагрузка на них растет, не хватает специалистов", – говорит Марта Чумало.

Фактически сейчас эти проблемы остаются на уровне местных общин, которые должны организовывать помощь людям, в том числе с психическими расстройствами. Общины часто наедине с этой проблемой и не могут госпитализировать таких людей. Это сопровождается домашним насилием и остается на плечах пострадавшей, когда она не может получить качественную помощь по дистанцированию обидчика с психическими расстройствами.

Вы имели возможность познакомиться со случаем нашей клиентки. Это один из тех случаев, которые мы будем видеть и дальше,

– добавила Марта Чумало.

Куда обращаться пострадавшим от домашнего насилия

Марта Чумало советует звонить по телефону на 102 и на национальную линию предотвращения домашнего насилия (116 123 с мобильного или 0 800 500 335 со стационарного телефона), также можно позвонить на "горячую линию" по номеру 1547.

Женщины также могут обращаться в управление социальной защиты, подчиненные области или местным властям в населенном пункте, где они проживают.

Когда есть домашнее насилие, то очень важна также юридическая поддержка. Пострадавшие могут получить ее, позвонив по "горячей линии" бесплатной правовой помощи 0 800 213 103.