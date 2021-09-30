Белорусский диктатор Лукашенко созвал так называемую конституционную комиссию. Ту самую, которая должна разработать новую конституцию Республики Беларусь.

К теме Лукашенко надумал изменить Конституцию, чтобы не дать оппозиции прийти к власти

Там, как обещал Лукашенко, должны быть улажены спорные моменты, которые возникли после протестов прошлой осени. Лукашенко заявил прямо – власть будет принадлежать только ему, пока его не вынесут вперед ногами.

Как началась история с изменениями конституции

Более того, диктатор заявил, что конституцию нужно изменить именно таким образом, чтобы никакая оппозиция никогда не смогла прийти к власти. То есть людям в Беларуси уже не стоит даже питать иллюзии по поводу того, что Лукашенко готов поделится властью. Нет, он маниакально в нее вцепился и отдавать не хочет.

Здесь стоит напомнить, с чего вообще началась вся эта история с переписыванием белорусской конституции. Давайте вспомним одну из первых встреч Лукашенко и Путина после начала массовых протестов в Минске.

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В сентябре 2020 года, в Сочи, Владимир Путин заявил, что поддерживает идею Лукашенко по переписыванию конституции и даже обещает за это миллиардный кредит. Тогда оба диктатора пытались выставить новую конституцию как панацею к решению назревшего кризиса нелегитимности Лукашенко.

Более того, тогда даже могло показаться, что это последний срок белорусского диктатора, после чего большая часть полномочий должна перейти к белорусскому парламенту, а пост президента стал бы скорее номинальным.

Чего хочет сам Лукашенко

Такой сценарий был идеален для Кремля, ведь Москва тут же начала бы запускать свои политические проекты в Беларуси, которые якобы были оппозиционно настроены к Лукашенко. Что должно было создать иллюзию выбора.

Лукашенко не дурак – он тут же предложил свое видение конституции, где пост президента вообще может быть нивелирован. Но умная оппозиция сразу же рассмотрела в этом ловушку.

Ведь Лукашенко банально хотел наделить так называемое Всебелорусское народное собрание обширными полномочиями. Кто не знает, есть в Беларуси такой орган, который по задумке, представляет собой Вече, где несколько тысяч, якобы простых белорусов подсказывают президенту как менять страну.

По факту, это просто ширма для создания видимости народовластия – никто кроме "ябатек" на это собрание попасть не может.

Что будет с оппозицией

Так вот, Лукашенко предложил сделать это Всебелорусское народное собрание главным органом в стране. Но такому органу нужен лидер, и кто им станет – очевидно.

Ведь Лукашенко в такой схеме действительно перестанет быть президентом. Люди выросшие при власти Советов, прекрасно поймут к чему такая схема приведет.

В этом контексте довольно комично звучит один из диалогов Лукашенко со своим прихвостнем, который просит Лукашенко не уходить навсегда. Конечно он никуда не сбежит, он просто замкнет на себе всю власть и пропишет конституцию так, чтобы никогда оппозиция даже баллотироваться на руководящие в стране посты не смогла.

Лукашенко сегодня прямо заявил – мы здесь власть и никакой оппозиции ее не отдадим.

Почему Москва позволяет игры с конституцией

Что важно, если год назад Путин пытался всё же избавится от Лукашенко в будущем, то сегодня всё кардинально изменилось – Лукашенко и так стал верноподданным Путина. Поэтому Москва и позволяет вот эти игры под названием "Новая Конституция".

Путину выгодно, чтобы в Беларуси был полностью слетевший с катушек диктатор, который угрожает не только своему народу, но и соседним странам. Ведь тогда все свои агрессивные действия можно прикрывать нелегитимным Лукашенко, мол, это не я, это всё белорусский диктатор.

Польша и Литва обороняются от атак Беларуси

Лукашенко свою роль прекрасно выполняет, постоянно шантажируя ЕС и Украину. Чего только стоит миграционный кризис, который устроил Григорович. Больше всего от него страдают Литва, Латвия и Польша.

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Литва, где уже официально почти 3 тысячи мигрантов в лагерях, планирует усилить охрану центров для нелегалов прибывающих из Беларуси, так как многие просят убежища, хотя на самом деле это только прикрытие.

Польша также отбивается от атак Беларуси, ведь с августа их границу пересекли больше 8 тысяч нелегалов и этот поток не прекращается. Поэтому поляки добиваются продления чрезвычайного положения все европейского масштаба на границе с Беларусью.



Мигранты на границе Беларуси / Фото Getty Images

Нелегалы ​​имеют криминальное прошлое

Этому есть основания – ведь пограничники начали обнаруживать в телефонах нелегалов доказательства их криминального прошлого, включая связи с террористическими организациями, а в некоторых случаях – давние связи с Россией.

Это только доказывает, что Лукашенко просто выполняет приказы Путина. Кроме того, польские пограничники показали и достаточно любопытные кадры: на белорусской стороне границы нелегальные мигранты, все как один, стали одеты военную форму, а белорусские солдаты часто стреляют в воздух создавая хаос.

Лукашенко в своей абсурдности стал сильно походить на Путина, заявив, что "их там нет" и весь этот миграционный кризис устроили сами себе поляки. Но всё же главный удар безумного диктатора приходится по белорусам.

Ворвались в квартиру и убили критика режима

Накануне белорусские КГБшники провели, как они сами выражаются, цитирую: специальную операцию по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

Накануне интернет облетели кадры, на которых лукашенковские силовики взламывают дверь в квартиру одного из предполагаемых террористов. Возможно, эта история не получила бы широкой огласки, ведь таких обысков у обычных граждан масса, если бы не одна деталь.

Во время операции, владелец квартиры убил одного из КГБшников. Его коллеги убили парня в ответ.

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Парень оказался обычным 31-летним айтишником по имени Андрей Зельцер, у которого остались 8 летний сын и жена. В пресс-службе КГБ Беларуси тут же завопили, что это особо опасный преступник и выкатили ноту соболезнований силовику, правда имени его так и не назвали.

В то же время стали раскручивать теорию того, что владелец квартиры, убивший КГБшника – террорист, который готовил это убийство заранее. В доказательство этому даже показали инстаграм-аккаунт парня, где было фото ружья.

Придут еще за многими

Вот здесь начались первые нестыковки. Ведь аккаунт показанный силовиками был создан всего 6 недель назад, а потому оппозиция заподозрила, что он просто фейковый.

И это была правда, ведь им удалось найти настоящий аккаунт Андрея, созданный еще 8 лет назад. И именно этот аккаунт показывает, за что конкретно режим Лукашенко пришел за парнем и убил его.

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Скорее всего, именно из-за призывов к протесту, за Андреем и пришли. Похоже, придут еще за многими, ведь Лукашенко в своей речи дал четко понять – нужно полностью задушить любой голос протеста.

Что важно, этот эпизод показал, что и у белорусского народа лопается терпение и вряд-ли они допустят реализации лукашенковских планов.

Белорусский народ взрослеет

Один парень, открывший огонь по режиму, может стать драйвером к действительно жесткому и жестокому протесту. Поэтому не стоит и удивляться, что в КБГ прячут имя убитого коллеги, и тех кто с ним был.

Знаете, позволю себе сделать из этой ситуации вывод: белорусский народ взрослеет в своих протестных возможностях. Да, для украинцев, после двух Майданов, было странно наблюдать за мирным протестом и шариками, пока режим насиловал народ.

Каждая нация должна пройти свой путь и свое становление. Сегодня в режим Лукашенко уже летят первые пули, хотя еще год назад всё было так.