Об этом сообщил вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

По его словам, ученые откликнулись на инициативу Нобелевского лауреата по химии Роалда Хоффмана, уроженца Золочева Харьковской области. Это письмо вызвало немалый общественный резонанс и получило широкую огласку в ведущих мировых изданиях.

Под письмом подписались уже 177 представителей ученой элиты мира. Его опубликовали крупнейшие мировые издания,

– написал Ложкин, добавив к публикации пост Шимона Бримана со списком мировых СМИ, поддержавших обращение.

В частности, в США письмо опубликовали The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. В Великобритании – The Guardian, в Канаде – Globe and Mail, National Post, Toronto Star. В Германии публикация вышла в Suddeutzche Zeitung, а в Израиле – в газете Haaretz.

Стремление Хоффмана помочь украинцам в такое непростое время не случайно – во времена Второй мировой войны его спас от верной смерти украинский учитель.

"В годы Холокоста мальчик Роалд был спасен вместе с мамой и ее братьями под крышей дома украинского учителя Николая Дюка в селе Унив на Львовщине", – отметил Бриман.

Хоффман до сих пор в тесном контакте с родственниками своих спасителей.

"Так однажды сделанное 80 лет назад добро бумерангом возвращается Украине от евреев, которые помнят это добро", – подчеркнул Бриман.

