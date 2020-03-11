00:53
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Планета кино и Multiplex отменили сеансы из-за карантина

      - Читати новину українською
      Отменили ли кинотеатры сеансы из-за карантина / unsplash.com

      В Киеве с 12 марта ввели карантин: массовые мероприятия отменены, обучение приостановлено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будут отменены все киносеансы.

      Сперва "Планета кино" не планировала отменять сеансы, однако все же решила соблюсти правила карантина. Об этом сеть кинотеатров сообщила в фейсбуке.

      Важно В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: какие будут ограничения

      Те, кто уже имеют билеты на сеансы в Киеве, могут самостоятельно вернуть за них средства. Это нужно сделать в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернут на карточку в течение трех дней.

      Относительно других городов "Планета кино" отметила, что пока ждет решений местных властей. Однако, во Львове, где есть два кинотеатра этой сети, городской совет также ввел карантин с ограничением на массовые культурные мероприятия.


      "Планета кино" отменила все сеансы в Киеве / изображение из фейсбука

      Так же отменил сеансы и Multiplex: в Киеве не будут работать кинотеатры этой сети до 31 марта. Руководство сети предполагает, что сеансы в других городах тоже будут отменены.

      сегодня решением постоянной комиссии КМДА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных...

      Опубліковано Roman Romanchuk  Середа, 11 березня 2020 р.

      Сообщение о карантине в Киеве всколыхнуло культурную сферу города. Так, сейчас под угрозой переноса из-за ограничения проведения массовых мероприятий оказались концерты The Score (15 марта), X Ambassadors (16 марта), Один в Каное (18 марта), Nothing But Thieves (21 марта), Аквариум (22 марта), ежегодная музыкальная премия YUNA (24 марта).

      Как мастурбация влияет на сексуальное здоровье женщины
      11 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Кино Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      11 марта , 22:55 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество
      Анастасія Лукашевська
      11 марта , 22:03 Главные новости 11 марта: пандемия коронавируса и карантин в Украине
      Вероніка Климська
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      11 марта , 22:00 В объятия дефолта: почему Коломойский и пособники толкают Украину на самоубийство
      Сергій Фурса
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук