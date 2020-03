Планета кино и Multiplex отменили сеансы из-за карантина

В Киеве с 12 марта ввели карантин: массовые мероприятия отменены, обучение приостановлено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будут отменены все киносеансы.

Сперва "Планета кино" не планировала отменять сеансы, однако все же решила соблюсти правила карантина. Об этом сеть кинотеатров сообщила в фейсбуке.

Те, кто уже имеют билеты на сеансы в Киеве, могут самостоятельно вернуть за них средства. Это нужно сделать в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернут на карточку в течение трех дней.

Относительно других городов "Планета кино" отметила, что пока ждет решений местных властей. Однако, во Львове, где есть два кинотеатра этой сети, городской совет также ввел карантин с ограничением на массовые культурные мероприятия.



"Планета кино" отменила все сеансы в Киеве / изображение из фейсбука

Так же отменил сеансы и Multiplex: в Киеве не будут работать кинотеатры этой сети до 31 марта. Руководство сети предполагает, что сеансы в других городах тоже будут отменены.

Сообщение о карантине в Киеве всколыхнуло культурную сферу города. Так, сейчас под угрозой переноса из-за ограничения проведения массовых мероприятий оказались концерты The Score (15 марта), X Ambassadors (16 марта), Один в Каное (18 марта), Nothing But Thieves (21 марта), Аквариум (22 марта), ежегодная музыкальная премия YUNA (24 марта).