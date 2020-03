Планета кіно і Multiplex скасували сеанси через карантин

У Києві з 12 березня ввели карантин: масові заходи скасовані, навчання зупинено. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будуть скасовані і усі кіносеанси.

Спершу "Планета кіно" не планувала скасовувати сеанси, однак все ж вирішила дотриматися правил карантину. Про це мережа кінотеатрів повідомила у фейсбуці.

Важливо У Києві запровадили карантин через коронавірус: які будуть обмеження

Ті, хто вже мають квитки на сеанси у Києві, можуть самостійно повернути за них кошти. Це потрібно зробити у додатку або особистому кабінеті на сайті. Гроші повернуть на картку протягом трьох днів.

Стосовно інших міст "Планета кіно" зазначила, що наразі чекає рішень місцевої влади. Однак, у Львові, де є два кінотеатри цієї мережі, теж міська рада ввела карантин із обмеженням на масові культурні заходи.



"Планета кіно" сксувала усі сеанси в Києві / зображення з фейсбуку

Так само скасувало сеанси Multiplex: у Києві не працюватимуть кінотеатри цієї мережі до 31 березня. Керівництво мережі припускає, що сеанси в інших містах теж будуть скасовані.

Повідомлення про карантин у Києві сколихнуло культурну сферу Києва. Так, наразі під загрозою переносу через обмеження проведення масових заходів опинились концерти The Score (15 березня), X Ambassadors (16 березня), Один в Каное (18 березня), Nothing But Thieves (21 березня), Аквариум (22 березня), щорічна музична премія YUNA (24 березня).