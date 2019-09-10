Сенцов хотел начать вторую голодовку

Освобожденный украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов рассказал, что в мае 2019 года хотел объявить вторую голодовку.

Во время пресс конференции в Киеве украинский режиссер сказал, что о его цели начать вторую голодовку знал только его адвокат.

"Я к этому готовился. К предыдущей я готовился минимизировав свою форму, то есть зашел с самого низкого веса, чтобы было легче ее переносить. А в этот раз я хотел наоборот набрать максимальный вес, чтобы зайти с большого веса. То есть попробовать такой и такой вариант", – вспомнил Сенцов.

После выборов началось это движение. И я понял, что я это все придержу на тот случай, если вдруг начнутся обострения в отношениях и "сорвутся мосты". И не хотел мешать переговорам, которые потихоньку начинались и вот они закончились,

– отметил режиссер.

Он рассказал, что с первых дней в СИЗО занимался спортом и работал над своим восстановлением.

"Я понимаю, что все думали, что я выйду как скелет, которым я был в прошлом году. Но прошло год и я чем-то занимался весь это время. Ел, занимался спортом. Моей задачей было восстановиться и я восстановился. Кроме этого, я не "загонялся", то есть не думал о плохом, думал о хорошем, а это очень сильно влияет", – сказал Олег Сенцов.

Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в формате "35 на 35". Вместе с ними домой приехали 24 пленных моряка и еще 9 освобожденных заключенных.

Что известно о голодовке Олега Сенцова?​ 14 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку под лозунгом "Не ради себя, а с требованием освободить всех украинских политзаключенных". Политзаключенный продержался без пищи 145 дней. Почти пять месяцев голодовки нанесли непоправимый вред его здоровью. Остановить голодный протест режиссеру пришлось 5 октября 2018 года из-за критического состояния здоровья и угрозы кормить его насильно.



В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала

Смотрите видео пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко​: