Сенцов хотів почати друге голодування

Звільнений український політв'язень та режисер Олег Сенцов розповів, що у травні 2019 року хотів оголосити друге голодування.

Під час пресконференції у Києві український режисер сказав, що про мету почати друге голодування знав лише його адвокат.

Важливо: Краще не чіпати, – Сенцов та Кольченко розповіли про ставлення до себе у СІЗО

"Я до цього готувався. До попереднього я готувався мінімізувавши свою форму, тобто зайшов з найнижчої ваги, щоб було легше перенести. А цього разу я хотів навпаки набрати максимальну вагу, щоб зайти з більшої ваги. Тобто попробувати такий і такий варіант", – пригадав Сенцов.

Після виборів почався цей рух. І я зрозумів, що я це все притримаю до того випадку, якщо раптом почнуться загострення у відносинах і "зірвуться мости". І не хотів заважати переговорам, які потихенько починались і ось вони закінчились,

– наголосив режисер.

Він розповів, що з перших днів у СІЗО займався спортом, а в останній рік працював над своїм відновленням.

"Я розумію, що всі думали, що я вийду як скелет, яким я був минулого року. Але пройшов рік і я чимось займався весь це час. Їв, займався спортом. Моїм завданням було відновитись і я відновився. Окрім цього, я не "заганявся", тобто не думав про погане, думав про хороше, а це дуже сильно впливає", – сказав Олег Сенцов.

Олег Сенцов та Олександр Кольченко повернулись до України 7 вересня в міжах обміну полоненими з Росією у форматі "35 на 35". Разом з ними додому приїхали 24 полонені моряки та ще 9 звільнених в'язнів.

Що відомо про голодування Олега Сенцова? 14 травня 2018 року український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування під гаслом "Не заради себе, а з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів". Політв'язень протримався без їжі 145 днів. Майже п'ять місяців голодування завдали непоправної шкоди його здоров'ю. Зупинити голодний протест режисеру довелось 5 жовтня 2018 року через критичний стан здоров'я та погрози годувати його насильно.



В Україну повернулися бранці Кремля / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео пресконференції Олега Сенцова та Олександра Кольченка: