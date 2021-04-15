Не секрет, что употребление в пищу овощей всех цветов радуги для нас полезно. Это позволяет пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами и имеет большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Далее читайте на украинском.

Варто звернути особливу увагу на овочі зеленого кольору.

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Що робить зелену їжу зеленою і чому їх слід вживати?

За колір овочів і фруктів відповідають конкретні сполуки. Саме хлорофіл, пігмент в клітинах рослин, надає їм унікальний зелений колір. Напевно, ще зі школи багато хто пам'ятає про те, що за його участю відбувається фотосинтез.

Хлорофіл впливає не тільки на колір листя, але і діє позитивно на здоров'я людини. Адже за хімічною будовою формула гемоглобіну (речовини, яка забарвлює нашу кров в червоний колір), практично дорівнює формулі хлорофілу. Відмінність лише в тому, що в центрі молекули гемоглобіну розташовані атоми заліза, а в центрі хлорофілу – атоми магнію.

Зелені овочі та фрукти завдяки хлорофілу мають протизапальні властивості.

хлорофіл підсилює імунну функцію організму, прискорює фагоцитоз;

має антибактеріальну дію;

запобігає росту патогенних анаеробних бактерій і грибів в кишечнику;

зміцнює клітинні мембрани, сприяє формуванню сполучних тканин;

регулює артеріальний тиск.

Наша їжа має бути здорова і кольорова

Крім хлорофілу в зелених овочах важливе значення для здоров'я має фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К, каротиноїди (бета-каротин і лютеїн) і клітковина. Також їх цінність у наявності кальцію, важливого мінералу для опорно-рухового апарату.

Слід враховувати, що при термічній обробці водорозчинні вітаміни – фолієва кислота, вітамін С, вітаміни групи В частково руйнуються. Якщо ви хочете отримати водорозчинні вітаміни із зелених овочів, найкраще вживати їх саме в свіжому вигляді

На вміст жиророзчинних вітамінів, таких як E і K, термічна обробка впливає менше. Підвищує засвоюваність жиророзчинних вітамінів наявність в страві жиру. Щоб максимально зберегти весь спектр вітамінів краще овочі готувати на пару або варити не тривалий час.

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На жаль, зелені овочі часто не найулюбленіші серед овочів. Їх недооцінюють, ігнорують, вибирають тільки барвисті, яскраві, привабливі на вигляд плоди іншого кольору.

Щодня включайте в раціон різноманітні овочі. В тому числі городину зеленого кольору – листя салату, шпинат, капусту броколі, цибулю порей, листя буряка, кріп, петрушку, кінзу, руколу та інші.