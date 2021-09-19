Однозначно підтримали реформу і наші міжнародні партнери – США, ЄС, посли "Великої сімки". Тож Рада суддів почала давати задню і пообіцяла виконати закон.

К слову Госдеп США отреагировал на блокирование судебной реформы в Украине

Уся суть судової реформи у тому, щоб нарешті побороти суддівські клани, які не дають очистити судову систему від недоброчесних та непрофесійних суддів. Для цього потрібно перезавантажити ключові органи суддівського врядування – Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію.

Саме Етична рада і повинна зайнятись перевіркою чинних членів та кандидатів на вакантні посади у ВРП.

Для того, щоб розірвати кругову поруку 3 з 6 її членів будуть представниками міжнародних організацій і саме їх голос має вирішальний вплив при прийнятті рішень.

Хто входить в Етичну раду

10 вересня наші міжнародні партнери виконали закон та подали список осіб, яких вони номінують до Етичної ради. Це справді потужні та авторитетні професіонали, які мають міжнародне визнання. Серед них колишні судді з Великобританії та США, генпрокурори з Естонії та Німеччини.

Для прикладу, суддя Верховного Суду штату США у відставці Роберт Корді. Він також був керівником відділу розслідування корупції в окружній прокуратурі та викладав у Гарварді. Консультує Світовий банк та організації з багатьох країн з питань боротьби з корупцією.



Роберт Корді / Фото Апеляційного суду Києва

І я щасливий побачити серед номінантів екссуддю з Великобританії, блискучого сера Ентоні Хупера. Окрім значних заслуг та величезного досвіду він відомий тим, що очолював Громадську раду міжнародних експертів, яка допомагала обирати суддів Вищого антикорсуду.

Саме сер Ентоні продемонстрував, що таке справжня перевірка на доброчесність, а не її імітація у виконанні тодішньої ВККС.



Ентоні Хупера / Фото LB.ua

Чому Рада суддів заблокувала реформу

Тож, коли противники судової реформи побачили таких номінантів, вони зрозуміли, що все буде серйозно і недоброчесні точно втратять свої посади у ВРП та вже не потраплять туди. Тому одразу ж почали використовувати єдину можливість заблокувати реформу – саботаж і пряме невиконання закону.

13 вересня Рада суддів зібралась на засідання, де мала обрати своїх 3 представників до Етичної ради та ще 3 до Конкурсної комісії, яка буде формувати Вищу кваліфкомісію. Представників до Конкурсної комісії вона обрала. До обранців є питання, але про це я розповім окремо.

Першочерговим завданням судової реформи є саме перезавантаження Вищої ради правосуддя. Якщо нову ВККС буде формувати стара ВРП, то реформа приречена на провал.

Саме тому надзвичайно важливо було одночасно сформувати і Етичну раду, і Конкурсну комісію, щоб нових членів ВККС призначала вже нова ВРП.

Однак у Раді суддів вирішили зірвати судову реформу, заблокувати очищення ВРП та віддати формування нової ВККС чинні Раді правосуддя, чия репутація вже погано пахне на весь світ.

Про конкурс до Етичної ради ніхто не знав

Спершу у Раді суддів зробили усе, щоб до Етичної ради просто ніхто не подався. До 13 вересня про її обрання взагалі мовчали. Не було жодної інформації, як охочі увійти до неї мають про це заявити і які документи подати. Навіть, куди подавати, не було відомо.

Громадськість це одразу насторожило. Ми почали публічно закликати достойних суддів подаватись і допомогти запустити судову реформу. І такі знайшлись.

До Ради суддів звернулось 6 кандидатів.

Правда на 2 натиснули і вони відкликали заяви. Залишилось 4 і серед них були дійсно достойні.

Хто міг долучитись до Етичної ради

Наприклад, суддя Василь Клюба, який у 2015 подав у відставку та добровільно пішов піхотинцем в АТО. Або суддя Апеляційної палати Вищого антикорсуду Микола Глотов, який публічно заявив про готовність підтримати реформу.



Микола Глотов / Фото Судово-юридичної газети

Тому першочерговий план зірвати вибори через відсутність охочих не вдався. Довелось застосовувати план Б.

Вибори провели, але за кандидатів проголосувало 5 – 4 членів Ради з 26 присутніх. Тобто не обрали нікого і тим самим заблокували створення Етичної ради, бо без представників суддів вона не може функціонувати.

Що не влаштувало суддів

Після цього голова Ради суддів Богдан Моніч почав розповідати, що причиною такого рішення є недоліки закону.

Мовляв, він передбачає, що 2 міжнародників з Етичної ради можуть зібратись без інших 4 членів і все розв'язати. Тому судді і не хочуть іти статистами у цю Раду.

Але це відверта неправда. У законі немає таких норм. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх. Ви собі уявляєте, що судді з Великобританії та Верховного суду США будуть ховатись від наших суддів та проводити таємні засідання ? Це абсурд.

Тож, якщо представники Ради суддів планують добросовісно ходити на засідання Етичної ради, то така ситуація є просто неможливою.

Звісно, що якщо Моніч делегує суддів для блокування її роботи, зриву засідань і так далі, то закон дійсно не дає такої можливості. Скільки прийшло на засідання – стільки і бере участь у прийнятті рішення.



Засідання Ради суддів / Фото з фейсбук сторінки Ради суддів

А щодо пріоритетності голосів міжнародників, то це правда. Чинним стає тільки те рішення, за яке проголосувало мінімум 2 міжнародних експертів. І саме у цьому суть реформи.

Інакше суддівська мафія заблокувала би усіх достойних кандидатів та протягнула недоброчесних. Тому це ключовий запобіжник, який у жодному випадку не можна змінювати.

Також Моніч переконував, що для того, щоб обрати Етичну раду потрібно міняти закон.

Але і це неправда. У Ради суддів є усі можливості та повноваження. Це визнав і сам Богдан Моніч, який вже заявив, що Рада суддів розробить положення та обере Етичну раду на підставі чинного закону.

К слову "Надо унять эмоции": в "Слуге народа" отреагировали на блокирование судебной реформы в Украине

Тобто проблема не у законі, а у тому, що Рада суддів саботує його виконання. І вимоги – змініть закон інакше не оберемо Етичну раду – є нічим іншим, як звичайним шантажем.

Так Рада суддів замість того, щоб виконати закон, відверто маніпулює та шантажує. Очевидно це робиться свідомо, щоб зберегти чинну Вищу раду правосуддя та виграти час за який Конституційний Суд спробує визнати Етичну раду неконституційною.

Реакція Зеленського

На цей саботаж миттєво відреагував Зеленський. Вже за кілька годин після демаршу Ради суддів він заявив, що не допустить блокування реформи.

16 вересня у Офісі Президента відбулась зустріч за участі голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, міністра юстиції, а також послів "Великої сімки".

За підсумками зустрічі представник президента Андрій Смирнов підсумував позицію Зеленського такою фразою: "Ні кроку назад у судовій реформі".

Интересно Зеленский обещает не допустить блокирование судебной реформы

Також усі присутні, окрім суддів, підписали спільну заяву, у якій зазначили, що "категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи".

У підсумку голова Ради суддів Богдан Моніч підтвердив, що вони будуть виконувати закон та вже до 24 вересня запустять обрання членів Етичної ради.

І я закликаю усіх чесних суддів, яким не байдужа доля судової системи і наше євроатлантичне майбутнє подавати свої кандидатури.

Отже, спроба зриву реформи поки не вдалась. Безсумнівно, що будуть нові спроби. Але, як бачимо, президент може успішно їм протидіяти.

Зрештою судова реформа – це його обіцянка і саме він несе повну відповідальність за її виконання. Тож сподіваюсь, у нього вистачить політичної волі, щоб таки забезпечити справжню судову реформу, а не її чергову імітацію.