Почему стоит есть редис и как его выбрать: советы диетолога
Покупая овощи, не забывайте прихватить еще больше витаминов в виде пучка красной редиски!
Скромна, простенька редиска все ще залишається продуктом поживну цінність якого недооцінюють. Між тим ввона багата вітаміном С, фолієвою кислотою, вітамінами групи В, калієм, кальцієм і м'якими харчовими волокнами.
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При покупці перевіряйте редиску на дотик: вона повинна бути абсолютно твердою, в іншому випадку ви ризикуєте купити напівпорожні, волокнисті екземпляри. Шкірка повинна бути гладкою і чистою, без чорних крапок.
Редька – один із найкорисніших та доступніших овочів / Грфіка Фуйсбук/ Світлани Фус
Соковита, хрустка редиска з легким гірчичним смаком – прекрасне доповнення до будь-якого салату. А щоб підвищити її хрусткі властивості, можна потримати її пару годин у воді з кубиками льоду. На мій погляд, особливо добра редиска з огірками і кропом, приправлена йогуртом. Цей, легкий і швидкий в приготуванні овоч доповнить і прикрасить ваш щоденний раціон.
Пам'ятаєте, що кожному потрібно не менше п'яти порцій овочів і фруктів в день?
І що важливо: редька протипоказана при гіперфункції щитоподібної залози (тиротоксикозі), подагрі, при гастриті і виразці в стадії загострення.
Будьмо здорові!
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