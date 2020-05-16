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Почему стоит есть редис и как его выбрать: советы диетолога

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Почему стоит есть редис и как его выбрать: советы диетолога - Канал 24
Користь редиски недооцінюють / BB.lv

Покупая овощи, не забывайте прихватить еще больше витаминов в виде пучка красной редиски!

Скромна, простенька редиска все ще залишається продуктом поживну цінність якого недооцінюють. Між тим ввона багата вітаміном С, фолієвою кислотою, вітамінами групи В, калієм, кальцієм і м'якими харчовими волокнами.

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При покупці перевіряйте редиску на дотик: вона повинна бути абсолютно твердою, в іншому випадку ви ризикуєте купити напівпорожні, волокнисті екземпляри. Шкірка повинна бути гладкою і чистою, без чорних крапок.

редиска користь
Редька – один із найкорисніших та доступніших овочів / Грфіка Фуйсбук/ Світлани Фус

Соковита, хрустка редиска з легким гірчичним смаком – прекрасне доповнення до будь-якого салату. А щоб підвищити її хрусткі властивості, можна потримати її пару годин у воді з кубиками льоду. На мій погляд, особливо добра редиска з огірками і кропом, приправлена йогуртом. Цей, легкий і швидкий в приготуванні овоч доповнить і прикрасить ваш щоденний раціон.

Пам'ятаєте, що кожному потрібно не менше п'яти порцій овочів і фруктів в день?
І що важливо: редька протипоказана при гіперфункції щитоподібної залози (тиротоксикозі), подагрі, при гастриті і виразці в стадії загострення.

Будьмо здорові!

Автор: Светлана Фус
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Публикации Здоровое питание Диеты
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