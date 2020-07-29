На Полтавщине возле города Пирятин на трассе Киев – Харьков обнаружили черный Mercedes S класса. В машине были прострелены окна. Кроме того, предварительно, в салоне лежало тело мужчины.

Расстрел авто на Полтавщине: что известно

Об инциденте сообщил телеграмм-канал "Новость". По данным ресурса, обстоятельства выясняют следователи.

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В полиции Полтавской области в комментарии 24 каналу отметили, что они выясняют эту информацию. На место отправили группу.

Впоследствии пресс-офицер Полтавского областного управления полиции Роман Гришин, подтвердил факт стрельбы. По его информации, расстреляли машину примерно в 16:30 29 июля.

В Полтавской области обнаружили обстрелянный автомобиль с мертвым мужчиной внутри (Фото: Пресс-служба Нацполиции, телеграмм-канал "Новость")

Погибший мужчина родился в 1985 году. Он уроженц Донетчины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства.

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