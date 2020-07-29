На Полтавщині поблизу міста Пирятин на трасі Київ – Харків вивили чорний Mercedes С класу. В машині було прострілено вікна. Крім того, попередньо, у салоні лежало тіло чоловіка.

Розстріл авто на Полтавщині: що відомо

Про інцидент повідомив телеграм-канал "Новина". За даними ресурсу, обставини з’ясовують слідчі.

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У поліції Полтавської області у коментарі 24 каналу зазначили, що вони наразі з’ясовують цю інформацію. На місце відправили групу.

Згодом пресофіцер Полтавського обласного управління поліції Роман Гришин, підтвердив факт стрілянини. За його інформацією, розстріляли машину приблизно о 16:30 29 липня.

На Полтавщині виявили обстріляний автомобіль з мертвим чоловіком усередині (Фото: Пресслужба Нацполіції, телеграм-канал "Новина")

Загиблий чоловік народився в 1985 році. Він є жителем Донецької області.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини.

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Де розташовується Пирятин Полтавської області / Карта

Чому розстріл авто біля Пирятина набув такого резонансу

Зауважимо, що на території Полтавської області вже 6 день шукають Романа Скрипника, так званого "полтавського терориста". Він 23 липня під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. Згодом зловминик взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна.

Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця, а сам утік в ліс. Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником. Останній висунув єдину вимогу – аби його не відправляли до в'язниці.

Коротко про пошукову операцію

До пошуку Скрипника залучили авіацію та сотні правоохоронців зі різних підрозділів.

Злочинця розшукують в Миргородському районі, що на Полтавщині. Навколо села є великий масив полів і лісосмуг, де може ховатися Скрипник.

За словами місцевих жителів, він може ховатися в полях, де ще не прибрали кукурудзу та соняшник.

Складність пошуку є пов’язаною з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці є змушеними повертатися до деяких ділянок, щоб перевірити їх, по кілька разів.

Тим часом, у Міністерстві внутрішніх справ припускають, що Скрипник уже покінчив життя самогубством.