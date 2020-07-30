На Полтавщині поблизу міста Пирятин на трасі Київ – Харків виявили розстріляний чорний Mercedes S класу. У ЗМІ одразу ж з'явилася інформація, що вбили кримінального авторитета Олександра Мазура. Виявилося, що це була лише спецоперація з інсценізацією.

Як повідомляють у поліції Полтавщини, за вбивство чоловіка організатор був готовий заплатити 50 тисяч доларів.

Раніше ми повідомляли Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes: загиблим може бути кримінальний авторитет Мазур

Замовив його вбивство кримінальний авторитет. Мотивом для цього став перерозподіл сфер впливу у кримінальному середовищі.

Спецоперацію проводили у кілька етапів:

29 липня на трасі було інсценовано розстріл.

Інформація про вбивство набула розголосу і стала нібито доказом для замовника.

30 липня поліцейські і спецпризначенці затримали організатора при передачі частині "винагороди" кілеру – 25 тисяч доларів.



Організатора затримали наступного дня при передачі 25 тисяч доларів

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, поліцейські Полтавщини діяли спільно за керівництва Офісу генпрокурора.

Розслідується кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Організатору загрожує від 15 років ув'язнення до довічного терміну.



Замовником виявився кримінальний авторитет, який "хотів переділити сфери впливу"

Деталі про Мазура, які одразу ж поширилися мережею

На декількох телеграм-каналах одразу ж з'явилася інформація, що вбитий – Олександр Мазур. За інформацією каналу "Новина", від якої надалі поширилися дані, це був кримінальний авторитет.

Надалі, інформацію підтвердили у поліції, але традиційно не називали імен. Вказали: загиблий чоловік народився в 1985 році та є жителем Донецької області.

Дивіться оперативне відео поліції про інсценізацію смерті Мазура