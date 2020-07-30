На Полтавщине вблизи города Пирятин на трассе Киев – Харьков обнаружили расстрелянный черный Mercedes S класса. В СМИ сразу же появилась информация, что убили криминального авторитета Александра Мазура. Оказалось, что это была спецоперация с инсценировкой.

Как сообщают в полиции Полтавщины, за убийство мужчины организатор был готов заплатить 50 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали Под Полтавой расстреляли элитный Mercedes: погибшим может быть криминальный авторитет Мазур

Заказал его убийство криминальный авторитет. Мотивом стало перераспределение сфер влияния в криминальной среде.

Спецоперацию проводили в несколько этапов:

29 июля на трассе был инсценирован расстрел.

Информация об убийстве получила огласку и стала якобы доказательством для заказчика.

30 июля полицейские и спецназовцы задержали организатора при передаче части "вознаграждения" киллеру – 25 тысяч долларов.

Организатора задержали на следующий день при передаче 25 тысяч долларов

Оперативники Департамента стратегических расследований, полицейские Полтавщины действовали совместно с руководством Офиса генпрокурора.

Расследуется уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Организатору грозит от 15 лет заключения до пожизненного срока.

Заказчиком оказался криминальный авторитет, который "хотел передела сфер влияния"

Детали о Мазуре, которые сразу же распространились по сети

На нескольких телеграм-каналах сразу же появилась информация, что убитый – Александр Мазур. По информации канала "Новость", от которого в дальнейшем распространились данные, это был криминальный авторитет.

В дальнейшем информацию подтвердили в полиции, но традиционно не называли имен. Указали: погибший мужчина родился в 1985 году и является жителем Донецкой области.

Смотрите оперативное видео полиции об инсценировке смерти Мазура