В тот день, когда мужчина пытался покончить с жизнью, он имел при себе большую сумму наличных. Новые подробности дела СМИ сообщили источники в полиции.
Напомним Не своей смертью: в Луцке в СИЗО умер мужчина, которого подозревали в убийстве семьи
Самоубийство на озере
Оказалось, что Василий Пилипюк 10 июня 2021 года на озере в селе у Згораны пырнул себя ножом. Так он пытался покончить с жизнью, однако попытка суицида не удалась.
Мужчину с травмами госпитализировали и некоторое время лечился. На следующий день полицейские открыли уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.
Как говорится в определении Любомльского районного суда от 30 июня, следователь по делу подал в суд ходатайство. Он просил наложить арест на изъятое у Василия Пилипюка имущество:
- нож,
- одежда,
- более 77 тысяч долларов;
- почти 169 тысяч гривен.
Такое количество наличных человек имел при себе на озере. Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить его частично, наложив арест лишь на нож и одежду Пилипюка.
Отметим, что отказ в аресте имущества является основанием для его возвращения владельцу. Так, более 77 тысяч долларов и почти 169 тысяч гривен отдали Пилипюку.
Откуда такая большая сумма наличных
По словам людей, которые знали супругов Василия и Майю Пилипюк, они много лет они жили в ссорах.
О том, где Василий Пилипюк взял такую значительную сумму денег, почему носил их с собой, доподлинно неизвестно. К тому же неясно, где наличность сейчас и кто ее унаследует после смерти его самого и его родных.
Люди, которые близки к погибшей семье, сообщают, что ранее супруги воспитывали сына, что тяжело болел. На его лечение собирали деньги, однако парень умер.
Забили до смерти
62-летний Василий Пилипюк умер прямо в камере СИЗО 10 августа, где находился под арестом вместе с 4 другими мужчинами. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза выяснила, что мужчина умер от тяжких телесных повреждений.
Позже оказалось, что Пилипюка избил 18-летний сокамерник. Парень находился под стражей за ограбление и угон транспортного средства.
Убийство семьи в Луцке: коротко
- Василия Пилипюка подозревали в том, что 20 июля он топором убил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь.
- Полицию вызвали соседи, поскольку Пилипюк рассказал им, что зарубил бывшую жену и 22-летнюю дочь. Также соседи рассказали, что у мужчины проблемы с алкоголем и его родные не раз страдали от насилия.
- За это ему грозило лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
- Пилипюка ранее судили за домашнее насилие. Однако он получил лишь штраф. Судья аргументировал это тем, что подсудимый пенсионер и имеет инвалидность III группы.