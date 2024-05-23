Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что о сотрудничестве России и Ирана всем уже хорошо известно. Покойный президент Раиси построил тесное сотрудничество со страной-агрессором в военной области.

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Кто мог быть на борту вертолета

Сейчас официальной информации нет, но сообщают, что когда произошла авиакатастрофа, то в кабинете у Владимира Путина собралось все военно-политическое руководство России. Также пригласили посла Ирана для того, чтобы проговорить определенные вопросы.

По словам советника председателя ОПУ, на борту действительно мог быть куратор сотрудничества с россиянами.

Куратор военно-технического сотрудничества с Россией, оператор ядерных программ России и Ирана. Это очевидно. Но давайте дождемся официальных данных о том, что это было, то есть с чем связана катастрофа,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что на борту могли быть другие достаточно "интересные" люди с точки зрения региональной власти, Министерства иностранных дел Ирана. Ведь между обеими странами были очень тесные взаимоотношения, которые поддерживал покойный президент. Именно это сотрудничество принесло немало хлопот Украине на поле боя.

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Кроме этого, благодаря сотрудничеству с Россией Иран получил возможность достаточно агрессивно вести себя на Ближнем Востоке. Ведь страна-агрессор помогает ему построить иранскую противоракетную и ядерную программу.

"Это не только вопрос обогащения урана, но и использование соответствующих технологий. Также помогает достроить военно-воздушную программу, имею в виду уничтожающую авиацию и так далее. То есть Иран имел тесные связи через штаб Раиси с Россией. Поэтому у меня нет сомнения, что этот человек был достаточно влиятельным куратором военного сотрудничества с Ираном", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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