Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що про співпрацю Росії та Ірану усім вже добре відомо. Покійний президент Раїсі побудував тісне співробітництво з країною-агресоркою у військовій галузі.

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Хто міг бути на борту гелікоптера

Наразі офіційної інформації немає, але повідомляють, що коли сталася авіакатастрофа, то в кабінеті у Владіміра Путіна зібралося все військово-політичне керівництво Росії. Також запросили посла Ірану для того, щоб проговорити певні питання.

За словами радника голови ОПУ, на борту справді міг бути куратор співпраці з росіянами.

Куратор військово-технічної співпраці з Росією, оператор ядерних програм Росії та Ірану. Це очевидно. Але дочекаймося офіційних даних про те, що це було, тобто з чим пов'язана катастрофа,

– зауважив Подоляк.

Він додав, що на борту могли бути інші досить "цікаві" люди з погляду регіональної влади, Міністерства закордонних справ Ірану. Адже між обома країнами були дуже тісні взаємини, які підтримував покійний президент. Саме ця співпраця завдала чимало клопотів Україні на полі бою.

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Крім цього, завдяки співпраці з Росією Іран отримав можливість досить агресивно поводитися на Близькому Сході. Адже країна-агресорка допомагає йому побудувати іранську протиракетну та ядерну програму.

"Це не тільки питання збагачення урану, але й використання відповідних технологій. Також допомагає добудувати військово-повітряну програму, маю на увазі знищувальну авіацію і так далі. Тобто Іран мав тісні зв'язки через штаб Раїсі з Росією. Тому у мене немає сумніву, що ця людина була достатньо впливовим куратором військової співпраці з Іраном", – підкреслив Михайло Подоляк.

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