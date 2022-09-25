Военная присяга важна для всех курсантов и их родителей. Однако для семьи Кучеров это событие в этом году приобрело особое значение.

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Трогательная встреча отца с сыном

Поступок защитника Мариуполя не оставит равнодушным ни одного. Один из девяти освобожденных пограничников Игорь Кучер приехал поздравить сына прямо в Национальную академию пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Для курсанта появление отца стало настоящей неожиданностью. Парень не подозревал, что для него подготовили такой сюрприз.

Вернулись наши 9 пограничников. Сегодня мы пригласили и к нам, с разрешения главы Государственной пограничной службы, прибыл один из них. Но самое главное, что у нас в строю находится его сын. Курсант Кучер, на середину!,

– объявил ректор академии.

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Состояние украинских защитников после плена: последние новости

Вечером 21 сентября состоялся обмен пленными. Сразу после этого освобожденных военнослужащих отправили на осмотр к врачам. Глава патронатной службы полка защитников "Азовстали" Елена Толкачева рассказала, что состояние здоровья освобожденных защитников шокирует медиков. Почти все 215 военных имеют крайнюю степень анорексии.

Дмитрий "Орест" Казацкий рассказал родным о пытках со стороны россиян. Невозможно поверить, но в 21 веке пленным украинцам приходилось растягивать кусок хлеба на целый день. Также защитник поделился, что им десять дней не давали воды.

Морской пехотинец Михаил Дианов потерял 4 сантиметра кости в руке. Украинцы собрали деньги на лечение и реабилитацию военного.

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