Пойдет ли Россия в наступление из-за убийства Захарченко: версия политолога

Военного напряжения на Донбассе из-за убийства лидера донецких террористов Александра Захарченко не будет. Переговоры по урегулированию конфликта продолжатся, поскольку Украина и Россия не заинтересованы в выходе из переговорного процесса.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Более подробно в материале: Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?

По словам политолога, у Украины и пророссийских боевиков нет достаточных сил и ресурсов для масштабного наступления. Хотя возможна локальная эскалация, увеличение числа обстрелов, диверсионные действия террористов. Кроме того, Киев и Москва не собираются прекращать переговоры.

Украина и Россия не заинтересованы в отказе от минских соглашений. Возможно, не состоится анонсированная встреча на высшем уровне в нормандской формате, которая запланирована на сентябрь. Судя по заявлениям министра иностранных дел РФ Лаврова, Россия будет шантажировать ее срывом. Но в любом случае, если она и состоится, маловероятно, что будут конкретные результаты. Планы по введению миссии ООН пока остаются в теории. Если Россия и пойдет на сдвиг, то после президентских выборов в Украине,

– отмечает Владимир Фесенко.

Политолог добавляет, что Германия и частично Франция приложат все усилия, чтобы сохранить переговорный процесс. При этом, по его убеждению, давление на Украину продолжится, но западные партнеры не будут требовать выполнения Киевом политической части "Минска-2". Зато потребуют продолжения действия закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей.



"Выполнение политической части минских соглашений де-факто привязано к миротворческой миссии. Это единственный сценарий. Но сейчас оккупационная власть должна как-то объяснить – будут или нет так называемые выборы руководства, которые должны состояться в ноябре, но вроде отложены на неопределенный срок. Если выборы в ОРДЛО перенесут, то тогда на Украину будут и дальше давить с тем, чтобы мы продлили действие закона об особом статусе Донбасса. Хотя этот закон реально будет работать тогда, когда начнется реализация политической части "Минска-2", – отмечает Владимир Фесенко .

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Боевики сообщили, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 грамм.