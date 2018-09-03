00:20
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Пойдет ли Россия в наступление из-за убийства Захарченко: версия политолога

592 Читати новину українською
Как отреагирует Путин на убийство своей марионетки?
Как отреагирует Путин на убийство своей марионетки? / 24 Канал

Военного напряжения на Донбассе из-за убийства лидера донецких террористов Александра Захарченко не будет. Переговоры по урегулированию конфликта продолжатся, поскольку Украина и Россия не заинтересованы в выходе из переговорного процесса.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Более подробно в материале: Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?

По словам политолога, у Украины и пророссийских боевиков нет достаточных сил и ресурсов для масштабного наступления. Хотя возможна локальная эскалация, увеличение числа обстрелов, диверсионные действия террористов. Кроме того, Киев и Москва не собираются прекращать переговоры.

Украина и Россия не заинтересованы в отказе от минских соглашений. Возможно, не состоится анонсированная встреча на высшем уровне в нормандской формате, которая запланирована на сентябрь. Судя по заявлениям министра иностранных дел РФ Лаврова, Россия будет шантажировать ее срывом. Но в любом случае, если она и состоится, маловероятно, что будут конкретные результаты. Планы по введению миссии ООН пока остаются в теории. Если Россия и пойдет на сдвиг, то после президентских выборов в Украине,
– отмечает Владимир Фесенко.

Политолог добавляет, что Германия и частично Франция приложат все усилия, чтобы сохранить переговорный процесс. При этом, по его убеждению, давление на Украину продолжится, но западные партнеры не будут требовать выполнения Киевом политической части "Минска-2". Зато потребуют продолжения действия закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

"Выполнение политической части минских соглашений де-факто привязано к миротворческой миссии. Это единственный сценарий. Но сейчас оккупационная власть должна как-то объяснить – будут или нет так называемые выборы руководства, которые должны состояться в ноябре, но вроде отложены на неопределенный срок. Если выборы в ОРДЛО перенесут, то тогда на Украину будут и дальше давить с тем, чтобы мы продлили действие закона об особом статусе Донбасса. Хотя этот закон реально будет работать тогда, когда начнется реализация политической части "Минска-2", – отмечает Владимир Фесенко .

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Боевики сообщили, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 грамм.

 

 

Теги: Война на Донбассе Убийство Захарченко Новости Украины Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 3 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Врадиевский райотдел милиции с камнями штурмовали полтысячи человек
 2 июля 2013 , 08:35 5
Крупный пожар в Чернобыльской зоне: появились фото и видео.
 30 июня 2017 , 12:53
"Боруссия" Д готова выложить немалые деньги за лидера защиты "Динамо"
 19 мая 2016 , 14:42
Коноплянка впервые в сезоне не вышел на поле в официальном матче Шальке
 14 декабря 2017 , 10:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук