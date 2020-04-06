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      Покушение на бизнесмена "Мультика": появилось видео с места инцидента

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      Появилось видео с места и покушения на бизнесмена Титова / Пресс-служба Нацполиции

      В сети появилось видео с места покушения на николаевского бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик". Видео обнародовали на сайте Нацполиции Николаевщины.

      Детали покушения на бизнесмена Титова в Николаеве обнародовала пресс-служба Нацполиции.

      Узнайте больше Михаил Титов "Мультик": что известно о криминальном авторитете из Николаева

      На записи видно гильзу от патрона у места происшествия.

      Видео с места покушения на бизнесмена Титова по кличке "Мультик

      Что известно о покушении на Титова

      • В Николаеве в бизнес-центре "Техноконтракт" днем ​​6 апреля произошла стрельба.
      • Во время инцидента выстрелом в голову ранили бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова.
      • По информации местных СМИ, пуля попала Титову в шею, рядом с ухом, отрикошетила от позвоночника и разбила часть нижней челюсти. В результате он потерял много крови.
      • Сейчас мужчина находится в реанимации.
      • Стрелец, вероятно, скрылся на автомобиле темного цвета с европейскими номерами регистрации. В городе объявили план "Перехват".

      Что известно о Михаиле Титове "Мультике"?
      Николаевский бизнесмен Михаил Титов, более известный как криминальный авторитет "Мультик". Был осужден за двойное убийство. В конце 90-х годов с особой жестокостью убил двух других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории. Его заключили в тюрьму.

      После выхода из тюрьмы "Мультик" снова взялся за старое. Его связывали с рэкетом, хищением государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательством и даже торговлей наркотиками. Титова боялись даже чиновники и он легко "отжимал" бизнес в николаевских предпринимателей.

      В августе 2017 года "Мультика" задержали. Глава ГПУ в то время Юрий Луценко лично поздравил прокуроров, отличившихся в расследовании уголовных приключений Титова и даровал им именные часы. Однако сидел Титов не долго. В ноябре 2018 года суд изменил ему меру пресечения и отпустил его из СИЗО под домашний арест.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Стрельба Криминальные новости Полиция Новости Николаева Михаил Титов "Мультик" Новости Украины
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