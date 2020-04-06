Покушение на бизнесмена "Мультика": появилось видео с места инцидента

В сети появилось видео с места покушения на николаевского бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик". Видео обнародовали на сайте Нацполиции Николаевщины.

Детали покушения на бизнесмена Титова в Николаеве обнародовала пресс-служба Нацполиции.

Узнайте больше Михаил Титов "Мультик": что известно о криминальном авторитете из Николаева

На записи видно гильзу от патрона у места происшествия.

Видео с места покушения на бизнесмена Титова по кличке "Мультик

Что известно о покушении на Титова

В Николаеве в бизнес-центре "Техноконтракт" днем ​​6 апреля произошла стрельба.

Во время инцидента выстрелом в голову ранили бизнесмена, криминального авторитета Михаила Титова.

По информации местных СМИ, пуля попала Титову в шею, рядом с ухом, отрикошетила от позвоночника и разбила часть нижней челюсти. В результате он потерял много крови.

Сейчас мужчина находится в реанимации.

Стрелец, вероятно, скрылся на автомобиле темного цвета с европейскими номерами регистрации. В городе объявили план "Перехват".

Что известно о Михаиле Титове "Мультике"?

Николаевский бизнесмен Михаил Титов, более известный как криминальный авторитет "Мультик". Был осужден за двойное убийство. В конце 90-х годов с особой жестокостью убил двух других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории. Его заключили в тюрьму.



После выхода из тюрьмы "Мультик" снова взялся за старое. Его связывали с рэкетом, хищением государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательством и даже торговлей наркотиками. Титова боялись даже чиновники и он легко "отжимал" бизнес в николаевских предпринимателей.



В августе 2017 года "Мультика" задержали. Глава ГПУ в то время Юрий Луценко лично поздравил прокуроров, отличившихся в расследовании уголовных приключений Титова и даровал им именные часы. Однако сидел Титов не долго. В ноябре 2018 года суд изменил ему меру пресечения и отпустил его из СИЗО под домашний арест.