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      Замах на бізнесмена "Мультика": з’явилось відео з місця інциденту

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      З’явилось відео з місця ізамаху на бізнесмена Тітова / Пресслужба Нацполіції

      У мережі з'явилося відео з місця замаху на миколаївського бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик". Відео оприлюднили на сайті Нацполіції Миколаївщини.

      Деталі замаху на бізнесмена Тітова у Миколаєві оприлюднила пресслужба Нацполіції.

      Дізнайтеся більше Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєва

      На записі видно гільзу від патрона біля місця події.

      Відео з місця замаху на бізнесмена Тітова на прізвисько "Мультик

      Що відомо про замах на Тітова

      • У Миколаєві в бізнес-центрі "Техноконтракт" вдень 6 квітня сталася стрілянина.
      • Під час інциденту пострілом в голову поранили бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова.
      • За інформацією місцевих ЗМІ, куля потрапила Тітову в шию, поблизу вуха, відрикошетила від хребта та розтрощила частину нижньої щелепи. У результаті він втратив багато крові.
      • Наразі чоловік перебуває у реанімації.
      • Стрілець, ймовірно, втік на автомобілі темного кольору з європейськими номерами реєстрації. У місті оголосили план "Перехоплення".

      Що відомо про Михайла Тітова "Мультика"? Миколаївський бізнесмен Михайло Тітов, більш відомий як кримінальний авторитет "Мультик". Був засуджений за подвійне вбивство. Наприкінці 90-х років з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. Його ув'язнили.

      Після виходу з тюрми "Мультик" знову взявся за старе. Його пов'язували з рекетом, розкраданням державного майна, рейдерськими атаками на бізнес, вимаганням та навіть торгівлею наркотиками. Тітова боялись навіть чиновники і він легко "віджимав" бізнес у миколаївських підприємців. 

      У серпні 2017 року "Мультика" затримали. Очільник ГПУ у той час Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод Тітова і дарував їм іменні годинники. Однак сидів Тітов не довго. У листопаді 2018 року суд змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Стрілянина Кримінальні новини Поліція Новини Миколаєва Михайло Тітов "Мультик" Новини України
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