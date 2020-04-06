Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєва

У Миколаєві 6 квітня трапилася стрілянина, внаслідок якої отримав поранення у голову місцевий кримінальний авторитет Михайло Тітов. Інформацію з біографії скандального бізнесмена зібрав 24 канал.

Біографія Михайла Тітова "Мультика"

Михайло Тітов народився 27 червня 1973 року. Нині йому 46 років, а проживає він постійно у Миколаєві. До слова, саме він є власником компанії "Техноконтракт", у бізнес-центрі якої його й поранили.

Важливо У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика"

За даними низки ЗМІ, саме Михайло Тітов після виборів 2010 року відповідав за вибивання з миколаївських підприємців "добровільних внесків" для "Партії регіонів".

До слова, він залишився прихильним до "регіоналів" і після Революції Гідності. Так, зокрема, його пов'язують з головою миколаївського "Опоблоку" Ігорем Дятловим.

Центр "Миротворець" звинувачує "Мультика" навіть у посібництві проросійським бойовикам на Донбасі. За це миколаївський кримінальний авторитет потрапив у чистилище сайту.

Починаючи з кінця 90-их Михайло Тітов вже відсидів тюремний термін. Усе через подвійне вбивство інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території.

Раніше прокуратура звинувачувала Тітова, що він разом з "колегами" "кришували" ледь не усю область. Вони збирали "данину" навіть з кладовищ.

Михайло Тітов – як зробити так, щоб про тебе говорили навіть в уряді

Кримінальний авторитет "Мультик" став по-справжньому відомим, коли міністр інфраструктури в уряді Гройсмана Володимир Омелян почав бідкатися на того прем'єру.

До слова КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича

Мовляв, дорогу Київ – Миколаїв не можуть добудувати через кримінального авторитета, фірми якого хочуть забрати собі державні підряди на будівництво автодороги.

Там відбулось дивне зрощення політикуму з криміналітетом, яке фактично блокує нормальне прокладання доріг. Таке в жодній іншій області я не бачив,

– заявив тоді міністр.

Як тоді стало відомо, місцеві правоохоронці чудово знали про "роботу" кримінального авторитета і його банди. Втім угруповання Тітова контролювало не лише місцевий бізнес, а й чиновників і правоохоронців.



Михайло Тітов "Мультик" / фото: "Новости N"

Кримінальна справа і майже ув'язнення "Мультика"

Кримінальний авторитет мав усі шанси знову опинитися за ґратами, а у 2017 році проти нього навіть відкрили кримінальну справу. Михайло Тітов разом з поплічниками опинився у СІЗО, але потім щось пішло не так.

Спершу у слідчому ізоляторі знайшли мертве тіло Дмитра Леонова – поплічника "Мультика" і головного свідка у його справі. Згодом ж на свободі помітили і самого Тітова.

Як з'ясувалося, суд тихцем змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на можливість вийти під заставу.

До слова, звинувачували "Мультика" з напарниками за цілою низкою статей:

незаконне заволодіння транспортом;

незаконне позбавлення волі (викрадення);

незаконне поводження зі зброєю;

перевезення і збут наркотиків;

заволодіння майном підприємств шляхом шахрайства;

підробка документів.

Дмитро Гнап про Михайла Тітова і його таємний вихід з СІЗО: дивіться відео