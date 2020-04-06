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      Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєва

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      У Миколаєві під час стрілянини поранили Михайла Тітова "Мультика" / колаж 24 каналу

      У Миколаєві 6 квітня трапилася стрілянина, внаслідок якої отримав поранення у голову місцевий кримінальний авторитет Михайло Тітов. Інформацію з біографії скандального бізнесмена зібрав 24 канал.

      Біографія Михайла Тітова "Мультика"

      Михайло Тітов народився 27 червня 1973 року. Нині йому 46 років, а проживає він постійно у Миколаєві. До слова, саме він є власником компанії "Техноконтракт", у бізнес-центрі якої його й поранили.

      Важливо У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика"

      За даними низки ЗМІ, саме Михайло Тітов після виборів 2010 року відповідав за вибивання з миколаївських підприємців "добровільних внесків" для "Партії регіонів".

      До слова, він залишився прихильним до "регіоналів" і після Революції Гідності. Так, зокрема, його пов'язують з головою миколаївського "Опоблоку" Ігорем Дятловим.

      Центр "Миротворець" звинувачує "Мультика" навіть у посібництві проросійським бойовикам на Донбасі. За це миколаївський кримінальний авторитет потрапив у чистилище сайту.

      Починаючи з кінця 90-их Михайло Тітов вже відсидів тюремний термін. Усе через подвійне вбивство інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території.

      Раніше прокуратура звинувачувала Тітова, що він разом з "колегами" "кришували" ледь не усю область. Вони збирали "данину" навіть з кладовищ.

      Михайло Тітов – як зробити так, щоб про тебе говорили навіть в уряді

      Кримінальний авторитет "Мультик" став по-справжньому відомим, коли міністр інфраструктури в уряді Гройсмана Володимир Омелян почав бідкатися на того прем'єру.

      До слова КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича

      Мовляв, дорогу Київ – Миколаїв не можуть добудувати через кримінального авторитета, фірми якого хочуть забрати собі державні підряди на будівництво автодороги.

      Там відбулось дивне зрощення політикуму з криміналітетом, яке фактично блокує нормальне прокладання доріг. Таке в жодній іншій області я не бачив,
      – заявив тоді міністр.

      Як тоді стало відомо, місцеві правоохоронці чудово знали про "роботу" кримінального авторитета і його банди. Втім угруповання Тітова контролювало не лише місцевий бізнес, а й чиновників і правоохоронців.


      Михайло Тітов "Мультик" / фото: "Новости N"

      Кримінальна справа і майже ув'язнення "Мультика"

      Кримінальний авторитет мав усі шанси знову опинитися за ґратами, а у 2017 році проти нього навіть відкрили кримінальну справу. Михайло Тітов разом з поплічниками опинився у СІЗО, але потім щось пішло не так.

      Спершу у слідчому ізоляторі знайшли мертве тіло Дмитра Леонова – поплічника "Мультика" і головного свідка у його справі. Згодом ж на свободі помітили і самого Тітова.

      Як з'ясувалося, суд тихцем змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на можливість вийти під заставу.

      До слова, звинувачували "Мультика" з напарниками за цілою низкою статей:

      • незаконне заволодіння транспортом;
      • незаконне позбавлення волі (викрадення);
      • незаконне поводження зі зброєю;
      • перевезення і збут наркотиків;
      • заволодіння майном підприємств шляхом шахрайства;
      • підробка документів.

      Дмитро Гнап про Михайла Тітова і його таємний вихід з СІЗО: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Публікації Володимир Омелян Партія регіонів Кримінальні новини Кримінал Стрілянина Новини Миколаєва
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