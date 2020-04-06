Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєва
У Миколаєві 6 квітня трапилася стрілянина, внаслідок якої отримав поранення у голову місцевий кримінальний авторитет Михайло Тітов. Інформацію з біографії скандального бізнесмена зібрав 24 канал.
Біографія Михайла Тітова "Мультика"
Михайло Тітов народився 27 червня 1973 року. Нині йому 46 років, а проживає він постійно у Миколаєві. До слова, саме він є власником компанії "Техноконтракт", у бізнес-центрі якої його й поранили.
Важливо У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика"
За даними низки ЗМІ, саме Михайло Тітов після виборів 2010 року відповідав за вибивання з миколаївських підприємців "добровільних внесків" для "Партії регіонів".
До слова, він залишився прихильним до "регіоналів" і після Революції Гідності. Так, зокрема, його пов'язують з головою миколаївського "Опоблоку" Ігорем Дятловим.
Центр "Миротворець" звинувачує "Мультика" навіть у посібництві проросійським бойовикам на Донбасі. За це миколаївський кримінальний авторитет потрапив у чистилище сайту.
Починаючи з кінця 90-их Михайло Тітов вже відсидів тюремний термін. Усе через подвійне вбивство інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території.
Раніше прокуратура звинувачувала Тітова, що він разом з "колегами" "кришували" ледь не усю область. Вони збирали "данину" навіть з кладовищ.
Михайло Тітов – як зробити так, щоб про тебе говорили навіть в уряді
Кримінальний авторитет "Мультик" став по-справжньому відомим, коли міністр інфраструктури в уряді Гройсмана Володимир Омелян почав бідкатися на того прем'єру.
До слова КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича
Мовляв, дорогу Київ – Миколаїв не можуть добудувати через кримінального авторитета, фірми якого хочуть забрати собі державні підряди на будівництво автодороги.
Там відбулось дивне зрощення політикуму з криміналітетом, яке фактично блокує нормальне прокладання доріг. Таке в жодній іншій області я не бачив,
– заявив тоді міністр.
Як тоді стало відомо, місцеві правоохоронці чудово знали про "роботу" кримінального авторитета і його банди. Втім угруповання Тітова контролювало не лише місцевий бізнес, а й чиновників і правоохоронців.
Михайло Тітов "Мультик" / фото: "Новости N"
Кримінальна справа і майже ув'язнення "Мультика"
Кримінальний авторитет мав усі шанси знову опинитися за ґратами, а у 2017 році проти нього навіть відкрили кримінальну справу. Михайло Тітов разом з поплічниками опинився у СІЗО, але потім щось пішло не так.
Спершу у слідчому ізоляторі знайшли мертве тіло Дмитра Леонова – поплічника "Мультика" і головного свідка у його справі. Згодом ж на свободі помітили і самого Тітова.
Як з'ясувалося, суд тихцем змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на можливість вийти під заставу.
До слова, звинувачували "Мультика" з напарниками за цілою низкою статей:
- незаконне заволодіння транспортом;
- незаконне позбавлення волі (викрадення);
- незаконне поводження зі зброєю;
- перевезення і збут наркотиків;
- заволодіння майном підприємств шляхом шахрайства;
- підробка документів.
Дмитро Гнап про Михайла Тітова і його таємний вихід з СІЗО: дивіться відео
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