Михаил Титов "Мультик": что известно о криминальном авторитете из Николаева

В Николаеве 6 апреля произошла стрельба, в результате которой получил ранение в голову местный криминальный авторитет Михаил Титов. Информацию из биографии скандального бизнесмена собрал 24 канал.

Биография Михаила Титова "Мультика"

Михаил Титов родился 27 июня 1973 года. Сейчас ему 46 лет, а проживает он постоянно в Николаеве. К слову, именно он является владельцем компании "Техноконтракт", в бизнес-центре которой его и ранили.

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По данным ряда СМИ, именно Михаил Титов после выборов 2010 года отвечал за выбивание из николаевских предпринимателей "добровольных взносов" для "Партии регионов".

К слову, он остался верным "регионалам" и после Революции Достоинства. Так, в частности, его связывают с главой николаевского "Опоблока" Игорем Дятловым.

Центр "Миротворец" обвиняет "Мультика" даже в пособничестве пророссийским боевикам на Донбассе. За это николаевский криминальный авторитет попал в чистилище сайта.

Начиная с конца девяностых Михаил Титов уже отсидел тюремный срок. Все из-за двойного убийства других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территорию.

Ранее прокуратура обвиняла Титова, что он вместе с "коллегами" "крышевали" едва не всю область. Они собирали "дань" даже с кладбищ.

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Криминальный авторитет "Мультик" стал по-настоящему известным, когда министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана Владимир Емельян начал жаловаться на него премьеру.

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Мол, дорогу Киев – Николаев не могут достроить из-за криминального авторитета, фирмы которого хотят забрать себе государственные подряды на строительство автодороги.

Там состоялось странное срастание политикума с криминалитетом, которое фактически блокирует нормальную прокладку дорог. Такое ни в одной другой области я не видел,

– заявил тогда министр.

Как тогда стало известно, местные правоохранители прекрасно знали о "работе" криминального авторитета и его банды. Впрочем группировка Титова контролировала не только местный бизнес, но и чиновников и правоохранителей.



Михаил Титов "Мультик" / фото: "Новости N"

Уголовное дело и почти заключение "Мультика"

Криминальный авторитет имел все шансы снова оказаться за решеткой, а в 2017 году против него даже возбудили уголовное дело. Михаил Титов вместе с соратниками оказался в СИЗО, но потом что-то пошло не так.

Сначала в следственном изоляторе нашли мертвое тело Дмитрия Леонова – соратника "Мультика" и главного свидетеля по его делу. Впоследствии же на свободе заметили и самого Титова.

Как выяснилось, суд втихаря изменил ему меру пресечения из содержания под стражей на возможность выйти под залог.

К слову, обвиняли "Мультика" с напарниками по целому ряду статей:

незаконное завладение транспортом;

незаконное лишение свободы (похищение);

незаконное обращение с оружием;

перевозка и сбыт наркотиков;

завладение имуществом предприятий путем мошенничества;

подделка документов.

Дмитрий Гнап о Михаиле Титове и его тайном выходе из СИЗО: смотрите видео