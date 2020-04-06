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      Михаил Титов "Мультик": что известно о криминальном авторитете из Николаева

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      В Николаеве во время стрельбы ранили Михаила Титова "Мультика" / коллаж 24 канала

      В Николаеве 6 апреля произошла стрельба, в результате которой получил ранение в голову местный криминальный авторитет Михаил Титов. Информацию из биографии скандального бизнесмена собрал 24 канал.

      Биография Михаила Титова "Мультика"

      Михаил Титов родился 27 июня 1973 года. Сейчас ему 46 лет, а проживает он постоянно в Николаеве. К слову, именно он является владельцем компании "Техноконтракт", в бизнес-центре которой его и ранили.

      Важно В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова "Мультика"

      По данным ряда СМИ, именно Михаил Титов после выборов 2010 года отвечал за выбивание из николаевских предпринимателей "добровольных взносов" для "Партии регионов".

      К слову, он остался верным "регионалам" и после Революции Достоинства. Так, в частности, его связывают с главой николаевского "Опоблока" Игорем Дятловым.

      Центр "Миротворец" обвиняет "Мультика" даже в пособничестве пророссийским боевикам на Донбассе. За это николаевский криминальный авторитет попал в чистилище сайта.

      Начиная с конца девяностых Михаил Титов уже отсидел тюремный срок. Все из-за двойного убийства других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территорию.

      Ранее прокуратура обвиняла Титова, что он вместе с "коллегами" "крышевали" едва не всю область. Они собирали "дань" даже с кладбищ.

      Михаил Титов – как сделать так, чтобы о тебе говорили даже в правительстве

      Криминальный авторитет "Мультик" стал по-настоящему известным, когда министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана Владимир Емельян начал жаловаться на него премьеру.

      К слову КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно о криминальном авторитете времен Януковича

      Мол, дорогу Киев – Николаев не могут достроить из-за криминального авторитета, фирмы которого хотят забрать себе государственные подряды на строительство автодороги.

      Там состоялось странное срастание политикума с криминалитетом, которое фактически блокирует нормальную прокладку дорог. Такое ни в одной другой области я не видел,
      – заявил тогда министр.

      Как тогда стало известно, местные правоохранители прекрасно знали о "работе" криминального авторитета и его банды. Впрочем группировка Титова контролировала не только местный бизнес, но и чиновников и правоохранителей.


      Михаил Титов "Мультик" / фото: "Новости N"

      Уголовное дело и почти заключение "Мультика"

      Криминальный авторитет имел все шансы снова оказаться за решеткой, а в 2017 году против него даже возбудили уголовное дело. Михаил Титов вместе с соратниками оказался в СИЗО, но потом что-то пошло не так.

      Сначала в следственном изоляторе нашли мертвое тело Дмитрия Леонова – соратника "Мультика" и главного свидетеля по его делу. Впоследствии же на свободе заметили и самого Титова.

      Как выяснилось, суд втихаря изменил ему меру пресечения из содержания под стражей на возможность выйти под залог.

      К слову, обвиняли "Мультика" с напарниками по целому ряду статей:

      • незаконное завладение транспортом;
      • незаконное лишение свободы (похищение);
      • незаконное обращение с оружием;
      • перевозка и сбыт наркотиков;
      • завладение имуществом предприятий путем мошенничества;
      • подделка документов.

      Дмитрий Гнап о Михаиле Титове и его тайном выходе из СИЗО: смотрите видео 

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Публикации Владимир Омелян Партия регионов Криминальные новости Криминал Стрельба Новости Николаева
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