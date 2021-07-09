Разоблачил преступников Департамент внутренней безопасности Нацполиции. Так называемые коллекторские центры действовали в 5 регионах Украины.
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Коллекторы угрожали людям
В Департамент внутренней безопасности НПУ поступило обращение, что люди представляются работниками официальных властных структур, в том числе и работниками НАПК, и требуют отдать долги или даже принуждают к этому.
При проверке оперативники ДВБ установили причастных к противоправным действиям, это – сотрудники коллекторских компаний,
– говорится в сообщении.
Правоохранители узнали, что преступники прибегали к угрозам расправой и распространением в соцсетях фальсифицированных порнографических фото.
Преступников задержали
После постановления суда, правоохранители вместе с полицией особого назначения провели более 2 десятков обысков по расположению офисов банковских посредников.
Полиция установила, что:
- среди вымогателей – гражданские лица, нотариусы и частные исполнители;
- так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории Киева и области, а также Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.
Полиция обнаружила и изъяла оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию. Вещественные доказательства отправили на экспертизу. По результатам предоставят правовую квалификацию действиям фигурантов.
Преступников, которые шантажировали людей и требовали деньги задержали / Фото Нацполиции