Разоблачил преступников Департамент внутренней безопасности Нацполиции. Так называемые коллекторские центры действовали в 5 регионах Украины.

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Коллекторы угрожали людям

В Департамент внутренней безопасности НПУ поступило обращение, что люди представляются работниками официальных властных структур, в том числе и работниками НАПК, и требуют отдать долги или даже принуждают к этому.

При проверке оперативники ДВБ установили причастных к противоправным действиям, это – сотрудники коллекторских компаний,

– говорится в сообщении.

Правоохранители узнали, что преступники прибегали к угрозам расправой и распространением в соцсетях фальсифицированных порнографических фото.

Преступников задержали

После постановления суда, правоохранители вместе с полицией особого назначения провели более 2 десятков обысков по расположению офисов банковских посредников.

Полиция установила, что:

среди вымогателей – гражданские лица, нотариусы и частные исполнители;

так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории Киева и области, а также Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Полиция обнаружила и изъяла оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию. Вещественные доказательства отправили на экспертизу. По результатам предоставят правовую квалификацию действиям фигурантов.

Преступников, которые шантажировали людей и требовали деньги задержали / Фото Нацполиции