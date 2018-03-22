Полиция разоблачила еще одну сутенершу, которая вовлекала женщин в занятие проституцией

Правоохранители разоблачили жительницу Запорожья, которая организовала предоставление сексуальных услуг по вызову.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, выявили женщину, которая организовала нелегальный бизнес с привлечением украинок заниматься проституцией.

33-летняя жительница Запорожья арендовала квартиру, в которой по установленному графику "работали" четыре девушки. Для поиска клиентов женщина распространяла объявления об услугах сексуального характера вместе с номерами телефонов в сети Интернет.

Последние предоставляли клиентам услуги сексуального характера за денежное вознаграждение в сумме от 800 до 1500 гривен. Также девушки оказывали "услуги" клиентам в саунах и гостиницах Запорожья,

– сообщает Национальная полиция.

Женщине грозит до семи лет лишения свободы за сутенерство и вовлечение лица в занятие проституцией Уголовного кодекса Украины. В отношении проституток решается вопрос касательно составления протоколов по статье 181 – занятие проституцией.

Напомним, что в Украине обострилась проблема вовлечения женщин в сексуальное рабство. Это один из наиболее растущих черных бизнесов в мире. В прошлом году в Украине выявили 111 работорговцев, 43 человека задержали.

Читайте также: Как в Украине пытаются решить проблему работорговли

Сутенерам может грозить до 15 лет лишения свободы, однако часто таких преступников сажают условно.