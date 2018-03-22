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Поліція викрила ще одну сутенерку, яка втягувала жінок у заняття проституцією

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Жінки, які займалися проституцією
Жінки, які займалися проституцією / Національна поліція України

Правоохоронці викрили жительку Запоріжжя, яка організувала надання сексуальних послуг за викликом.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми виявили жінку, яка організувала нелегальний бізнес із залученням українок займатися проституцією.

33-річна мешканка Запоріжжя орендувала квартиру, в якій за встановленим графіком "працювали" чотири дівчини. Задля пошуку клієнтів жінка розповсюджувала оголошення про послуги сексуального характеру разом із номерами телефонів у мережі Інтернет.

Останні надавали клієнтам послуги сексуального характеру за грошову винагороду в сумі від 800 до 1500 гривень. Також дівчата надавали "послуги" клієнтам в саунах та готелях Запоріжжя,
повідомляє Національна поліція.

Жінці загрожує до семи років позбавлення волі за сутенерство та втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України. Щодо повій вирішується питання щодо складання протоколів за статтею 181 – заняття проституцією.

Нагадаємо, що в Україні загострилася проблема втягнення жінок у сексуальне рабство. Це один з найбільш зростаючих чорних бізнесів у світі. Минулого року в Україні виявили 111 работорговців, 43 особи затримали.

Читайте також: Як в Україні намагаються вирішити проблему работоргівлі

Сутенерам може загрожувати і до 15 років позбавлення волі, проте часто таких злочинців садять умовно.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Торгівля людьми Новини Запоріжжя Секс
Джерело: 24 Канал
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