21:10
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, сегодня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Полиция Великобритании сообщила о высокой вероятности терактов в стране

23 Читати новину українською
Через год после теракта на Лондонском мосту правоохранители Великобритании продолжают отмечать большой вероятности терактов в стране
Через год после теракта на Лондонском мосту правоохранители Великобритании продолжают отмечать большой вероятности терактов в стране / dw.com

Даже спустя год после кровавой атаки террористов на Лондонском мосту, правоохранительные органы страны продолжают считать, что в Великобритании существует очень высокая вероятность терактов.

Об этом заявил глава контртеррористического командование полиции Лондона Дин Хейдон, передает Sky News.

Читайте также: "Исламское государство" взяло ответственность за нападение на полицейских в Бельгии

Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высокий, он сохраняется на таком уровне с 2014 года.
– сообщил Хейдон.

Он также добавил, что после терактов в Манчестере и на станции "Parsons Green" уровень террористической угрозы дважды повышали до критического.

По его словам, сейчас вероятность теракта очень высока, поэтому общественность должна быть бдительной.

Отмечается, что служба безопасности Британии продолжает сталкиваться с беспрецедентным количеством расследований.

Напомним, 3 июня 2017 года белый фургон въехал на Лондонский мост. Он сбил нескольких прохожих на тротуаре, а затем врезался в ограждение недалеко от местного паба. Из фургона вышли трое вооруженных ножами мужчин, они побежали к рынку Боро, где напали на посетителей баров и ресторанов.

Всех троих нападавших застрелила полиция. Ими оказались Фурам Батт, Рашид Редуане, а также гражданин Италии марокканского происхождения Юзеф Загба.
В результате теракта погибло 8 человек. В больницы попали 48 человек, 21 из них – в тяжелом состоянии.

Теги: Новости политики Великобритания Полиция Теракт в Лондоне Теракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
сегодня, 21:10 Не було виходу, ми билися, щоб не зганьбити Україну, – військовий про запеклі бої 4 роки тому
Віталій Дейнега
Як в Україні імітують очищення судової системи
сегодня, 20:01 Як в Україні імітують очищення судової системи
Роман Маселко 36
Слова
сегодня, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 976
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сегодня, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 453
О ценностях европейского бизнеса
сегодня, 16:01 О ценностях европейского бизнеса
Андрій Доценко 221
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук