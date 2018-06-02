Полиция Великобритании сообщила о высокой вероятности терактов в стране
Даже спустя год после кровавой атаки террористов на Лондонском мосту, правоохранительные органы страны продолжают считать, что в Великобритании существует очень высокая вероятность терактов.
Об этом заявил глава контртеррористического командование полиции Лондона Дин Хейдон, передает Sky News.
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Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высокий, он сохраняется на таком уровне с 2014 года.
– сообщил Хейдон.
Он также добавил, что после терактов в Манчестере и на станции "Parsons Green" уровень террористической угрозы дважды повышали до критического.
По его словам, сейчас вероятность теракта очень высока, поэтому общественность должна быть бдительной.
Отмечается, что служба безопасности Британии продолжает сталкиваться с беспрецедентным количеством расследований.
Напомним, 3 июня 2017 года белый фургон въехал на Лондонский мост. Он сбил нескольких прохожих на тротуаре, а затем врезался в ограждение недалеко от местного паба. Из фургона вышли трое вооруженных ножами мужчин, они побежали к рынку Боро, где напали на посетителей баров и ресторанов.
Всех троих нападавших застрелила полиция. Ими оказались Фурам Батт, Рашид Редуане, а также гражданин Италии марокканского происхождения Юзеф Загба.
В результате теракта погибло 8 человек. В больницы попали 48 человек, 21 из них – в тяжелом состоянии.