Полиция Великобритании сообщила о высокой вероятности терактов в стране

Даже спустя год после кровавой атаки террористов на Лондонском мосту, правоохранительные органы страны продолжают считать, что в Великобритании существует очень высокая вероятность терактов.

Об этом заявил глава контртеррористического командование полиции Лондона Дин Хейдон, передает Sky News.

Читайте также: "Исламское государство" взяло ответственность за нападение на полицейских в Бельгии

Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высокий, он сохраняется на таком уровне с 2014 года.

– сообщил Хейдон.

Он также добавил, что после терактов в Манчестере и на станции "Parsons Green" уровень террористической угрозы дважды повышали до критического.

По его словам, сейчас вероятность теракта очень высока, поэтому общественность должна быть бдительной.

Отмечается, что служба безопасности Британии продолжает сталкиваться с беспрецедентным количеством расследований.

Напомним, 3 июня 2017 года белый фургон въехал на Лондонский мост. Он сбил нескольких прохожих на тротуаре, а затем врезался в ограждение недалеко от местного паба. Из фургона вышли трое вооруженных ножами мужчин, они побежали к рынку Боро, где напали на посетителей баров и ресторанов.

Всех троих нападавших застрелила полиция. Ими оказались Фурам Батт, Рашид Редуане, а также гражданин Италии марокканского происхождения Юзеф Загба.

В результате теракта погибло 8 человек. В больницы попали 48 человек, 21 из них – в тяжелом состоянии.