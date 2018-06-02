Поліція Великобританії повідомила про високу імовірність терактів у державі
Навіть через рік після кривавої атаки терористів на Лондонському мосту, правоохоронні органи країни продовжують вважати, що у Великобританії існує дуже висока імовірність терактів.
Про це заявив глава контртерористичного командування поліції Лондона Дін Хейдон, передає Sky News.
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Поточний рівень загрози у Великій Британії все ще дуже високий, він зберігається на такому рівні з 2014 року.
– повідомив Хейдон.
Він також додав, що після терактів в Манчестері і на станції "Parsons Green" рівень терористичної загрози двічі підвищували до критичного.
За його словами, наразі імовірність теракту дуже висока, тому громадськість має бути пильною.
Зазначається, що служба безпеки Британії продовжує стикатися з безпрецедентною кількістю розслідувань.
Нагадаємо, 3 червня 2017 року білий фургон в'їхав на Лондонський міст. Він збив кількох перехожих на тротуарі, а потім врізався в огорожу недалеко від місцевого пабу. З фургона вийшли троє озброєних ножами чоловіків, вони побігли до ринку Боро, де напали на відвідувачів барів і ресторанів.
Усіх трьох нападників застрелила поліція. Ними виявилися Хурам Батт, Рашид Редуане, а також громадянин Італії марокканського походження Юзеф Загба.
Внаслідок теракту загинуло 8 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.
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