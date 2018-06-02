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Поліція Великобританії повідомила про високу імовірність терактів у державі

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Через рік після теракту на Лондонському мосту правоохоронці Великобританії продовжують наголошувати на великій імовірності терактів у країні
Через рік після теракту на Лондонському мосту правоохоронці Великобританії продовжують наголошувати на великій імовірності терактів у країні / dw.com

Навіть через рік після кривавої атаки терористів на Лондонському мосту, правоохоронні органи країни продовжують вважати, що у Великобританії існує дуже висока імовірність терактів.

Про це заявив глава контртерористичного командування поліції Лондона Дін Хейдон, передає Sky News.

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Поточний рівень загрози у Великій Британії все ще дуже високий, він зберігається на такому рівні з 2014 року.
– повідомив Хейдон.

Він також додав, що після терактів в Манчестері і на станції "Parsons Green" рівень терористичної загрози двічі підвищували до критичного.

За його словами, наразі імовірність теракту дуже висока, тому громадськість має бути пильною.

Зазначається, що служба безпеки Британії продовжує стикатися з безпрецедентною кількістю розслідувань.

Нагадаємо, 3 червня 2017 року білий фургон в'їхав на Лондонський міст. Він збив кількох перехожих на тротуарі, а потім врізався в огорожу недалеко від місцевого пабу. З фургона вийшли троє озброєних ножами чоловіків, вони побігли до ринку Боро, де напали на відвідувачів барів і ресторанів.
Усіх трьох нападників застрелила поліція. Ними виявилися Хурам Батт, Рашид Редуане, а також громадянин Італії марокканського походження Юзеф Загба.
Внаслідок теракту загинуло 8 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.

Теги: Новини політики Теракт Теракт у Лондоні Поліція Великобританія
Джерело: 24 Канал
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