Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что не стоит утверждать, будто мир склоняет Украину к переговорам с Россией. Все несколько сложнее.

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Россию мало кто поддерживает

Как отметил Фесенко, не стоит здесь обобщать. Мир довольно разный. На самом деле есть достаточно небольшая группа стран, которые поддерживают Россию в войне против Украины. Таких государств менее десятка.

Впрочем, к сожалению, десятки стран поддерживают тесные политические контакты и торгуют с Россией, несмотря на войну против Украины. А санкций против страны-агрессора не придерживается большинство стран мира.

Это суровая реальность. Они не вводят санкции не из-за того, что поддерживают Россию. Есть разные причины. Кто-то не хочет ссориться с Россией и влезать в конфликт. Кто-то пробует заработать. Это делают и страны, которые имеют дружеские отношения с Украиной,

– сказал Фесенко.

Как страны Запада видят окончание войны

Среди стран Запада есть консенсус, что нельзя дать Украине проиграть в этой войне. Но когда все доходит до победы, то такой общей позиции нет. Здесь уже есть дискуссии.

Недавно участвовал в дискуссии. Там был депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер. Он говорил, что наша общая цель – победа Украины и поражение Путина. А вот правительство Шольца так не говорит. Хотя Вагенер представляет правящую коалицию. Даже внутри коалиции есть разногласия. И им надо находить компромиссы,

– пояснил Фесенко.

Такая же ситуация и с Соединенными Штатами. Они продолжают помогать Украине выстоять в этой войне. Но когда речь идет о победе, то мнения разбегаются. В администрации Байдена есть люди, которые считают – если Украина получит все, что нужно, и пойдет побеждать в войне, то может возникнуть угрожающая ситуация. Тогда Россия может использовать тактическое ядерное оружие – и вообще может начаться глобальная мировая война.

Зато Украина сейчас будет проводить Глобальный саммит мира. Основная его цель – сломать российскую переговорную стратегию. Путин хочет заставить наше государство к миру, но на своих условиях: отдать территорию, существенно уменьшить армию и т.п.

Украина продвигает другой путь через тот же Саммит мира. Наше государство объясняет тем же странам Глобального Юга, что готово идти на переговоры. Но этот процесс должен быть равноправным. Нельзя жертвовать позицией и интересами Украины.

Зато страны Запада подчеркивают, что именно Украина должна решать, когда, как и на каких условиях начинать переговоры по завершению войны. Но, к сожалению, союзники так и не передают достаточно ресурсов, чтобы выбить оккупантов. И тут дальше возможны различные варианты.

К сожалению, у Запада нет четкого ответа, что делать дальше. Они не принуждают нас к миру на российских условиях. Судя по всем статьям, источникам, оценкам, они сейчас будут помогать так, чтобы мы стабилизировали и выровняли ситуацию, чтобы Россия была остановлена; чтобы Путин понял, что не выиграет войну. А после этого могут начать (наталкивать – 24 Канал) на переговоры, на "замораживание" конфликта. Такой сценарий является достаточно вероятным. Но это не на сегодня, а на будущее,

– считает Фесенко.

Саммит мира: кратко